Frankfurt - Napoli, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Frankfurt e Napoli si affronteranno martedì 21 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Frankfurt - Napoli in breve Quando: martedì 21 febbraio (21:00 CET)

Dove: Frankfurt Stadion, Francoforte sul Meno

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (ritorno: 15 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Frankfurt - Napoli in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Vincitore dell'Europa League nella passata stagione, l'Eintracht Frankfurt è alla sua prima partecipazione nel tabellone principale della Champions League, ma si trova davanti a una sfida impegnativa se vorrà arrivare ai quarti di finale, dato che agli ottavi affronterà un Napoli rimasto imbattuto nelle prime 17 partite della stagione tra tutte le competizioni (V15 P2) e in testa alla Serie A. Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla Coppa UEFA 1994/95, quando il Frankfurt vinse entrambe le partite per 1-0: un buon auspicio per la squadra di Oliver Glasner.

Guarda tutti i gol del Frankfurt nella fase a gironi della Champions League

Probabili formazioni

Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakić, N'Dicka; Dina Ebimbe, Sow, Kamada, Pellegrini; Lindstrøm, Kolo Muani, Götze

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Kim, Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Frankfurt

Entrate: Philipp Max, Almamy Touré, Aurélio Buta

Uscite: Jens Grahl, Jérôme Onguéné, Luca Pellegrini

Napoli

Entrate: Bartosz Bereszyński, Pierluigi Gollini

Uscite: Salvatore Sirigu, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin

Stato di forma

Frankfurt

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVPVVV

Situazione attuale: 4° in Bundesliga, ottavi di finale Coppa di Germania

Napoli

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVVSV

Situazione attuale: 1° in Serie A

Il parere degli esperti

Steffen Potter, reporter Frankfurt

A seguire.

Vieri Capretta, reporter Napoli

A seguire.

Le parole degli allenatori

Oliver Glasner, allenatore Frankfurt: "Il Napoli è la squadra migliore dei primi cinque campionati, ma c'è ancora molto tempo prima della partita e tutto può cambiare".

Luciano Spalletti, allenatore Napoli: "Ogni sorteggio è difficile giunti a questo punto, anche se siamo contenti di aver evitato il Paris. L'Eintracht Frankfurt è la squadra campione in carica dell'Europa League, la seconda competizione più importante d'Europa, ed è un club in crescita. Non sarà certo facile".