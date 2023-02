Leipzig - Man City, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Lipsia e Man City si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 22 febbraio.

Leipzig - Man City in breve Quando: mercoledì 22 febbraio (21:00 CET)

Dove: RB Arena, Lipsia

Cosa: andata ottavi UEFA Champions League (ritorno: 14 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Leipzig - Man City in TV

Cosa devi sapere?

Nelle sue due stagioni e mezzo in Bundesliga, Erling Haaland ha segnato sei gol in quattro partite contro il Leipzig, quindi la squadra tedesca ha motivo di preoccuparsi per la sfida col City che affronterà per la seconda volta in altrettante edizioni. Nella passata fase a gironi, il City ha vinto 6-3 a Manchester (Christopher Nkunku ha segnato una tripletta per il Leipzig) ma ha perso 2-1 alla RB Arena alla sesta giornata. Una vittoria casalinga – indipendentemente dal margine – sarebbe il risultato ideale per la formazione di Marco Rose.

Probabili formazioni

Leipzig: Blaswich; Simakan, Orbán, Gvardiol, Raum; Schlager, Kampl; Szoboszlai, Werner; Nkunku; André Silva

Man City: Ortega; Lewis, Dias, Laporte, Gómez; Foden, Gündoğan, Palmer; Mahrez, Alvarez, Grealish

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Leipzig

Entrate: Daniel Ihendu*, Ørjan Nyland, Winners Osawe*

Uscite: Péter Gulácsi, Hugo Novoa

Man City

Entrate: Máximo Perrone

Uscite: João Cancelo

Stato di forma

Leipzig

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVPV

Situazione attuale: 4° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Man City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVSS

Situazione attuale: 2° in Premier League, ottavi di finale FA Cup

Le parole degli allenatori

Marco Rose, allenatore Leipzig: "Il Manchester City ha molti giocatori di livello mondiale. Io stesso li ho affrontati [come allenatore del Mönchengladbach] ma anche la squadra, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Abbiamo dimostrato di poter stupire e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Pep Guardiola, allenatore Man City: "Rispetto enorme per quello che hanno fatto nel calcio tedesco e in Europa. È una squadra giovane con una filosofia chiara che non rinuncia mai a giocare. Hanno un ottimo allenatore e l'abbiamo sperimentato quando abbiamo giocato contro il [Borussia] Mönchengladbach".