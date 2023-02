Inter - Porto, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Inter e Porto si affrontano mercoledì 22 febbraio per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Inter - Porto in breve Quando: mercoledì 22 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League (ritorno: 14 marzo)

Dove guardare Inter - Porto in TV

Cosa devi sapere?

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, e quello del Porto, Sérgio Conceição, sono stati compagni di squadra alla Lazio. L'Inter ha eliminato i Dragoni agli ottavi di finale del 2004/05 e non ha mai perso in casa contro avversari portoghesi. Il Porto però nelle ultime stagioni ha eliminato due squadre di Serie A (la Roma nel 2018/19 e la Juventus nel 2020/21) in questa fase, anche se entrambe le partite sono andate ai tempi supplementari.

Inter - Porto: highlights ottavi di finale del 2005

Probabili formazioni

Inter: Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Martínez, Correa

Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Otávio, Grujić, Eustáquio, Galeno; Evanilson, Taremi

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Inter

Entrate: nessuno

Uscite: Dennis Curatolo, Aleksandar Stanković

Porto

Entrate: Ilyes Housni*, Timothee Pembele

Uscite: Ayman Kari, Keylor Navas, Pablo Sarabia

* Lista B

Stato di forma

Inter

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSVV

Situazione attuale: 2° in Serie A, semifinale Coppa Italia

Porto

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVV

Situazione attuale: 2° in Liga, quarti di finale Coppa di Portogallo, vincitore Coppa di Lega portoghese

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Inter

Luis Piedade, reporter Porto

Le parole degli allenatori

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Rispettiamo il Porto. È una squadra che da anni fa bene in Champions League. L'allenatore è Sergio Conceição, che è stato mio compagno di squadra alla Lazio per anni. Lo conosco molto bene. Il nostro obiettivo è passare il turno e fare un regalo ai tifosi: tornare a giocare i quarti di finale di Champions League dopo tanto tempo".

Sérgio Conceição, allenatore Porto: "Credo che [l'andata] sia il 22 febbraio, quindi c'è ancora molto tempo per pensare all'avversario di Champions League".