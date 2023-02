Milan - Tottenham, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Milan e Tottenham si affrontano all'andata degli ottavi di UEFA Champions League martedì 14 febbraio.

Milan - Tottenham in breve Quando: martedì 14 febbraio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League (ritorno 8 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Milan - Tottenham in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il tecnico Antonio Conte ha una certa familiarità con San Siro avendo allenato l'Inter per due stagioni ed essendo entrato nella Scala del Calcio da allenatore di Atalanta e Juventus. Il Tottenham ha vinto 1-0 a Milano nell'andata degli ottavi 2010/11 - con Peter Crouch autore del gol dopo un rapido contropiede. Non stupisce che la speranza degli Spurs adesso sia riposta tutta su Harry Kane.

Il gol decisivo di Crouch a Milano nel 2011

Probabili formazioni*

Milan: Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Rebić, Krunić, Rafael Leão; Giroud

Tottenham: Lloris; Dier, Davies, Lenglet; Perišić, Bentancur, Højbjerg; Sessegnon; Son, Kane, Moura

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Milan

Entrate: Andrea Bartoccioni*, Federico Mangiameli*, Fotios Pseftis*, Malick Thiaw

Uscite: Sergiño Dest, Andreas Jungdal

* Lista B

Tottenham

Entrate: Arnaut Danjuma, Pedro Porro, Alfie Whiteman

Uscite: Matt Doherty, Bryan Gil, Djed Spence

Stato di forma

Milan

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSSSPS

Situazione attuale: 6° in Serie A

Tottenham

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVSSV 

Situazione attuale: 5° in Premier League, ottavi FA Cup

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Milan

Lynsey Hooper, reporter Tottenham

Le parole degli allenatori

Stefano Pioli, allenatore Milan: "Non ci si può aspettare di trovare avversari facili negli ottavi, ma faremo del nostro meglio per prepararci: sarà un avversario stimolante. Il Tottenham è molto compatto e organizzato, con grandi individualità e con molti [giocatori] che conoscono il Milan e il calcio italiano. In teoria potrebbe essere una gara molto equilibrata".

Antonio Conte, allenatore Tottenham: "La Champions League è un torneo dove tutto può accadere. Sappiamo che i nostri avversari siano importanti ma siamo consapevoli che sarà equilibrata".