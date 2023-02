Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Napoli supera tutte le aspettative

La vittoria per 4-1 alla prima giornata contro il Liverpool ha impresso un ritmo vertiginoso al Napoli di Luciano Spalletti, che non ha mai mollato la presa arrivando agli ottavi UEFA Champions League e chiudendo l'anno al primo posto in Serie A.

In autunno, i partenopei hanno perso solo una volta in 21 partite (in casa del Liverpool alla sesta giornata) e hanno totalizzato 13 vittorie di fila in tutte le competizioni tra settembre e ottobre.

Ottavi di finale: Frankfurt - Napoli

La stagione finora

Primo posto Gruppo A: V5 P0 S1 GF20 GS6

Migliori marcatori: Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori (4)

Highlights: Ajax - Napoli 1-6

07/09: Napoli - Liverpool 4-1 (Zieliński 4' rig. 47', Zambo Anguissa 31', Simeone 44'; Luis Díaz 49')

14/09: Rangers - Napoli 0-3 (Politano 68' rig., Raspadori 85', Ndombélé 90'+1)

04/10: Ajax - Napoli 1-6 (Kudus 9'; Raspadori 18' 47', Di Lorenzo 33', Zieliński 45', Kvaratskhelia 63', Simeone 81')

12/10: Napoli - Ajax 4-2 (Lozano 4', Raspadori 16', Kvaratskhelia 62' rig., Osimhen 90'; Klaassen 49', Bergwijn 83' rig.)

26/10: Napoli - Rangers 3-0 (Simeone 11' 16', Østigård 80')

01/11: Liverpool - Napoli 2-0 (Salah 85', Núñez 90'+8)

La stagione in breve: miglior squadra in Italia e tra le migliori in Champions League finora.

Reporter Napoli di UEFA.com Da dove iniziare? Finora, il Napoli è stato fin troppo bravo, quasi perfetto. Ha travolto Liverpool, Rangers e Ajax e ha registrato il miglior inizio di sempre in Champions League da parte di una squadra italiana, giocando sempre un calcio fenomenale. Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori, André-Frank Zambo Anguissa e Piotr Zieliński, solo per citarne alcuni, sono stati fantastici, mentre Luciano Spalletti ha plasmato una squadra brillante, solida in difesa, fluida, offensiva, spettacolare ed efficiente.

Come gioca il Napoli?

Il modulo di base è il 4-3-3 ma, a seconda nella posizione di Zieliński, diventa un 4-2-3-1. In fase di non possesso, gli esterni arretrano per aiutare la difesa e formare un 4-5-1. Come dice Spalletti, però: "Il calcio non dipende più dai sistemi, ma dell'uso degli spazi lasciati dagli avversari". Il Napoli sfrutta le fasce per colpire velocemente in contropiede, può andare direttamente al centro per Victor Osimhen o far passare le manovre da Raspadori e i centrocampisti. Insomma, può segnare in ogni modo possibile.

Zieliński: 'Dobbiamo essere orgogliosi'

Giovanni Di Lorenzo – 42 punti

Khvicha Kvaratskhelia – 34 punti

Piotr Zieliński – 33 punti

Variazioni alla rosa

Entrate: Bartosz Bereszyński, Pierluigi Gollini

Uscite: Salvatore Sirigu, Alessandro Zanoli, Alessio Zerbin

I club hanno avuto tempo fino alle 24:00 CET di giovedì 2 febbraio per registrare un massimo di tre nuovi giocatori prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, i nuovi giocatori possono anche aver già disputato la competizione con un altro club, anche se è ancora in gara.

Statistiche

• Il Napoli è stato la squadra più prolifica della fase a gironi con 20 gol, nonché la prima italiana a segnare 20 volte in un girone di Champions League.

• Il Napoli ha perso solo due delle ultime 18 partite di UEFA Champions League, sempre a Liverpool (0-1 a dicembre 2018 e 0-2 a novembre 2022).

• Il Napoli non vince da cinque partite degli ottavi di finale di Champions League, ovvero dal 3-1 casalingo contro il Chelsea a febbraio 2012 (ma ha perso 4-1 al ritorno).