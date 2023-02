Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Frankfurt fa il grande passo

Battuto 3-0 in casa dallo Sporting CP all'esordio assoluto della fase a gironi di UEFA Champions League, l'Eintracht Frankfurt di Oliver Glasner si è ripreso ed è arrivato secondo nel girone vincendo 2-1 a Lisbona all'ultima giornata.

In questo modo, la detentrice della UEFA Europa League continuerà a far sentire i cori del suo caloroso pubblico anche nella fase a eliminazione diretta.

Secondo posto Gruppo D: V3 P1 S2 GF7 GS8

Miglior marcatore: Daichi Kamada (3)

07/09: Frankfurt - Sporting CP 0-3 (Edwards 65', Francisco Trincão 67', Nuno Santos 82')

13/09: Marseille - Frankfurt 0-1 (Lindstrøm 43')

04/10: Frankfurt - Tottenham 0-0

12/10: Tottenham - Frankfurt 3-2 (Son 20' 36', Kane 28' rig.; Kamada 14', Alidou 87')

26/10: Frankfurt - Marseille 2-1 (Kamada 3', Kolo Muani 27'; Guendouzi 22')

01/11: Sporting CP - Frankfurt 1-2 (Arthur Gomes 39'; Kamada 62' rig., Kolo Muani 72')

La stagione in breve: la maturazione del Frankfurt prosegue mentre la sua favola continua.

Reporter Frankfurt di UEFA.com

I giocatori dell'Eintracht hanno ripetuto spesso frasi come "Siamo una squadra da rimonta" e "Ci godiamo queste partite che sembrano a eliminazione diretta": il trionfo alla sesta giornata contro lo Sporting CP non può che ribadire l'atteggiamento di una squadra che fa invidia a molti. Sono stati 18 mesi incredibili per un club che ha saputo vincere la UEFA Europa League e portare lo stesso spirito nella competizione per club più prestigiosa. Chi lo sottovaluta rischia.