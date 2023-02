Riepilogo fase a gironi Champions League: il nuovo Dortmund post Haaland fa paura

Il Dortmund ha dimostrato tutto il suo potenziale offensivo e la capacità di giocarsela anche con le big europee della UEFA Champions League nel girone d'andata della fase a gironi.

Nel girone di ritorno invece il BVB ha rallentato, ma dagli ottavi contro il Chelsea ci si aspetta che giocatori del calibro di Jude Bellingham e compagni riprendano a correre come a inizio stagione.

Seconda Gruppo G: V2 P3 S1 GF10 GS5

Miglior marcatore: Jude Bellingham (4)

06/09: Dortmund - Copenhagen 3-0 (Reus 35', Guerreiro 42', Bellingham 83')

14/09: Man City - Dortmund 2-1 (Stones 80', Haaland 84'; Bellingham 56')

05/10: Sevilla - Dortmund 1-4 (En-Nesyri 51'; Guerreiro 6', Bellingham 41', Adeyemi 43', Brandt 75')

11/10: Dortmund - Sevilla 1-1 (Bellingham 35'; Nianzou 18')

25/10: Dortmund - Man City 0-0

02/11: Copenhagen - Dortmund 1-1 (Haraldsson 41'; T. Hazard 23')

La stagione in breve: Jude Bellingham ha trascinato il Borussia Dortmund al secondo posto.

Dopo l'inaspettata eliminazione alla fase a gironi della scorsa stagione, il Dortmund si è riscattato in questa qualificandosi come seconda in un girone difficile. Bellingham è salito in cattedra come marcatore e leader, dimostrando che c'è vita anche dopo Erling Haaland. Il 19enne fa parte di una squadra giovane e affamata che può creare problemi a qualsiasi squadra in Europa, anche se ha ancora molto da imparare ai massimi livelli, come dimostrato nelle due partite contro il Manchester City..