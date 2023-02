Riepilogo fase a gironi di Champions League: Paris preceduto sul filo di lana

L'irresistibile terzetto formato da Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar ha totalizzato 16 gol per il Paris delle stelle, che ha vinto entrambe le partite contro Juventus e Maccabi Haifa e pareggiato due volte contro il Benfica.

Tuttavia, il primo posto è andato alla squadra portoghese, che grazie a una goleada all'ultima giornata si è imposto per maggior numero di reti in trasferta.

Secondo posto Gruppo H: V4 P2 S0 GF16 GS7

Miglior marcatore: Kylian Mbappé (7)

06/09: Paris - Juventus 2-1 (Mbappé 5' 22'; McKennie 53')

14/09: Maccabi Haifa - Paris 1-3 (Chery 24'; Messi 37', Mbappé 69', Neymar 88')

05/10: Benfica - Paris 1-1 (Danilo 41' aut.; Messi 22')

11/10: Paris - Benfica 1-1 (Mbappé 40' rig.; João Mário 62' rig.)

25/10: Paris - Maccabi Haifa 7-2 (Messi 19' 45', Mbappé 32' 64', Neymar 35', Goldberg 67' aut., Soler 84'; Seck 38' 50')

02/11: Juventus - Paris 1-2 (Bonucci 39'; Mbappé 13', Nuno Mendes 69')

La stagione in breve: la squadra parigina si fa strada con le magie della MNM e l'ingegno di Galtier.

Quando Mbappé ha inaugurato la prima giornata con uno splendido gol ispirato da Neymar, i campioni di Francia sembravano pronti a correre verso la fase a eliminazione diretta per l'undicesima stagione consecutiva. Il percorso non è stato così agevole, ma la squadra ha dimostrato di essere resiliente in caso di necessità, in particolare contro il Benfica. Con Messi finalmente a suo agio e Christophe Galtier capace di far esprimere al meglio le sue superstar, quest'anno il premio più ambito del calcio europeo potrebbe anche atterrare nella capitale francese. Resta una sola domanda: come ha fatto il PSG ad arrivare secondo dietro al Benfica?