Riepilogo fase a gironi Champions League: il Milan ha ingranato nel momento giusto

La qualificazione agli ottavi sembrava una chimera dopo le due sconfitte consecutive contro il Chelsea che hanno spento l'ottimismo iniziale dei rossoneri.

Tuttavia, i ragazzi di Stefano Pioli si sono riorganizzati e hanno dato vita a due partite scintillanti, vincendo 4-0 in entrambe le gare e superando il turno.

Ottavi di finale: Milan - Tottenham

La stagione del Milan

Seconda Gruppo E: V3 P1 S2 GF12 GS7

Miglior marcatore: Olivier Giroud (4)

06/09: Salzburg - Milan 1-1 (Okafor 28', Saelemaekers 40')

14/09: Milan - Dinamo Zagreb 3-1 (Giroud 45' rig., Saelemaekers 47', Pobega 77'; Oršić 56')

05/10: Chelsea - Milan 3-0 (Fofana 24', Aubameyang 56', James 62')

11/10: Milan - Chelsea 0-2 (Jorginho 21' rig., Aubameyang 34')

25/10: Dinamo Zagreb - Milan 0-4 (Gabbia 39', Rafael Leão 49', Giroud 59' rig., Ljubičić 69' aut.)

02/11: Milan - Salzburg 4-0 (Giroud 14' 57', Krunić 46', Junior Messias 90'+1')



La stagione in breve: Il Milan è tornato al suo posto in Champions League.

Reporter Milan per UEFA.com Milan L'obiettivo era assicurarsi un posto agli ottavi: missione compiuta. Il Milan non è stato all'altezza del Chelsea, vincitore del Gruppo E, ma ha sfruttato al meglio le partite casalinghe ottenendo i punti necessari per qualificarsi. Il pubblico di San Siro ha fatto la differenza e lo stile di Pioli si è ben adattato al palcoscenico europeo. Nonostante alcuni gravi infortuni, il Milan ha continuato a giocare a modo suo e ha raggiunto l'obiettivo prefissato.

Come gioca il Milan?

Squadra duttile con mentalità offensiva, il Milan può costruire dal basso e colpire in contropiede. Di base lo schema è il 4-2-3-1, con terzini molto offensivi e due centrocampisti di impostazione - Sandro Tonali e Ismaël Bennacer - che operano dietro al centravanti. Rafael Leão e Theo Hernández si combinano brillantemente sulla sinistra, mentre nella retroguardia i rossoneri dispongono di centrali veloci e pressano alto per alzare il baricentro della squadra.

Olivier Giroud – 36 punti

Sandro Tonali – 29 punti

Pierre Kalulu – 28 punti

Modifiche alla squadra

I club potevano registrare un massimo di tre nuovi giocatori in lista prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, non conta più se questi giocatori abbiano giocato o meno nella competizione con un altro club, anche se questo è ancora in corsa.

Statistiche