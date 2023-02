Riepilogo fase a gironi Champions League: il Manchester City vuole volare

Il Manchester City è partito alla grande segnando 11 gol nelle prime tre partite del Gruppo G, lanciando un chiaro segnale d'intenti alle altre squadre.

La squadra di Pep Guardiola ha poi gestito il girone senza mai correre particolari rischi, ma nessuno dubita che alla fase a eliminazione diretta gli inglesi torneranno a essere la schiacciasassi delle prime giornate.

Ottavi di finale: Leipzig - Man City

Il cammino del Manchester City

Prima Gruppo G: V4 P2 S0 GF14 GS2

Miglior marcatore: Erling Haaland (5)

06/09: Sevilla - Man City 0-4 (Haaland 20' 67', Foden 58' Rúben Dias 90'+2')

14/09: Man City - Dortmund 2-1 (Stones 80', Haaland 84'; Bellingham 56')

05/10: Man City - Copenhagen 5-0 (Haaland 7' 32', Khocholava 39' aut., Mahrez 55', Álvarez 76')

11/10: Copenhagen - Man City 0-0

25/10: Dortmund - Man City 0-0

02/11: Man City - Sevilla 3-1 (Lewis 52', Álvarez 73', Mahrez 83'; Rafa Mir 31')

La stagione in breve: nessun dubbio sul passaggio del turno, anche se una grossa mano l'ha data Haaland.

Reporter Manchester City per UEFA.com Il City ha perso poco tempo per blindare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta per la decima stagione consecutiva, ma non è stato tutto rose e fiori per i ragazzi di Pep Guardiola. I Cityzens prima hanno completato la rimonta col Dortmund grazie a una rete spettacolare di Erling Haaland e poi pareggiato in dieci uomini 0-0 a Copenaghen. Battuto in finale nel 2021, il City si affiderà ai gol di Haaland per fare un passo successivo in questa edizione.

Come gioca il Manchester City?

Un 4-3-3 sulla carta che diventa 2-3-5 in fase di possesso – ovvero nella maggior parte del tempo. Bloccando gli avversari nella propria metà campo con una linea difensiva alta, il City fa circolare il pallone con la consueta facilità, finché la pressione incessante non viene capitalizzata. A differenza della scorsa stagione, quando Guardiola operava spesso con un falso nove, ora i Cityzens hanno probabilmente uno dei più prolifici centravanti per finalizzare la manovra.

João Cancelo – 36 punti

Rúben Dias – 34 punti

Erling Haaland –26 punti

Modifiche alle rose

Entrate:

Uscite:

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in lista prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, non conta più se questi giocatori abbiano giocato o meno nella competizione con un altro club, anche se questo è ancora in corsa.

