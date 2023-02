Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Liverpool rialza la testa

Il Liverpool sembrava ancora scosso dalla sconfitta in finale di UEFA Champions League quando è stato travolto dal Napoli nella prima gara della fase a gironi 2022/23, ma ha risposto alla grande e ha rilanciato le sue ambizioni al titolo.

Il gol della vittoria nel finale di Joël Matip contro l'Ajax alla seconda giornata è stato il punto di svolta e ha dato inizio a cinque vittorie consecutive, anche pesanti, che sono valse una qualificazione meno difficile del previsto.

Secondo posto Gruppo A: V5 P0 S1 GF17 GS6

Miglior marcatore: Mohamed Salah (7)

07/09: Napoli - Liverpool 4-1 (Zieliński 5' rig. 47', Zambo Anguissa 31', Simeone 44'; Luis Díaz 49')

13/09: Liverpool - Ajax 2-1 (Salah 17', Matip 89'; Kudus 27')

04/10: Liverpool - Rangers 2-0 (Alexander-Arnold 7', Salah 53' rig.)

12/10: Rangers - Liverpool 1-7 (Arfield 17'; Firmino 24' 55', Núñez 66', Salah 76' 80' 81', Elliott)

26/10: Ajax - Liverpool 0-3 (Salah 42', Núñez 49', Elliott 52')

01/11: Liverpool - Napoli 2-0 (Salah 85', Núñez 90'+8)

La stagione in breve: il Liverpool si è rimesso subito in corsa dopo la falsa partenza contro il Napoli.

Reporter Liverpool di UEFA.com

La pesante sconfitta della prima giornata contro il Napoli ha fatto suonare il campanello d'allarme, ma il Liverpool ha superato in scioltezza gli ostacoli successivi e ha centrato la sesta qualificazione consecutiva agli ottavi. Superare il Gruppo A non è stato così semplice come potrebbero far pensare le comode vittorie su Ajax e Rangers, perché la squadra di Jürgen Klopp ha impiegato un po' a cambiare marcia, ma la vittoria finale contro il Napoli ha mostrato tutto il talento della squadra: se riuscisse a essere più costante nei 90 minuti, la quarta finale in sei stagioni non sarebbe un miraggio.