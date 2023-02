Riepilogo fase a gironi di Champions League: la striscia di vittorie del Leipzig

Le statistiche dicevano che il Leipzig avesse solo il 22% di raggiungere la fase a eliminazione diretta dopo aver raccolto tre punti nelle prime tre partite, con due sconfitte nelle prime due giornate.

La vittoria alla terza giornata sul Celtic è stata il punto di svolta della squadra che da quel momento ha cambiato marcia segnando a raffica e conquistando tutti i punti a disposizione.

Ottavi di finale: Leipzig - Man City

Il cammino del Leipzig

Seconda Gruppo F: V4 P0 S2 GF13 GS9

Miglior marcatore: Christopher Nkunku (3)

06/09: Leipzig - Shakhtar 1-4 (Simikan 57'; Shved 16' 58', Mudryk 76', Traoré 85')

14/09: Real Madrid - Leipzig 2-0 (Valverde 80', Asensio 90'+1')

05/10: Leipzig - Celtic 3-1 (Nkunku 27', André Silva 64' 77'; Jota 47')

11/10: Celtic - Leipzig 0-2 (Werner 74', Forsberg 84')

25/10: Leipzig - Real Madrid 3-2 (Gvardiol 13', Nkunku 18', Werner 81'; Vinícius Júnior 44', Rodrygo 90'+3'rig.)

02/11: Shakhar - Leipzig 0-4 (Nkunku 10', André Silva 50', Szoboszlai 62', Bondar aut. 68')



La stagione in breve: dopo aver stretto le maglie della difesa, il Leipzig ha vinto quattro partite di fila.

Reporter Leipzig per UEFA.com Sotto il predecessore di Marco Rose, Domenico Tedesco, il Leipzig non giocava un brutto calcio, ma a volte era un po' sfortunato e aveva l'abitudine a non attaccare troppo. Ora la musica è cambiata, e se la prima partita di Rose a Madrid sembrava uguale a prima (buona prestazione, nessun risultato), la situazione è cambiata drasticamente nelle settimane successive. I tedeschi hanno dominato e vinto quattro partite di fila - il loro miglior risultato di sempre in Champions League - conquistando l'accesso al turno successivo.

Come gioca il Leipzig?

Il cambiamento più importante apportato da Rose è stato il passaggio da una difesa a tre a una a quattro nel 4-2-2-1-1. L'ampiezza è garantita dalla spinta dei terzini verso l'esterno dove Mohamed Simakan, difensore centrale di professione, si è distinto come terzino destro. Rose ha spostato Nkunku alle spalle di André Silva e i due attaccanti si armonizzano bene, mentre Timo Werner e Dominik Szoboszlai si spostano all'interno per garantire la superiorità numerica tra le linee.

Mohamed Simakan – 46 punti

Christopher Nkunku – 35 punti

André Silva – 35 punti

