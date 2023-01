Riepilogo fase a gironi di Champions League: l'Inter supera un girone temibile

La fase a gironi non è sempre stata clemente con l'Inter. Quando i nerazzurri sono stati appaiati con Bayern e Barcellona, e dopo la sconfitta contro la formazione tedesca alla prima giornata, sembrava che il copione dovesse ripetersi per l'ennesima volta.

Tuttavia, i quattro punti nelle due gare contro i blaugrana hanno portato i nerazzurri a un passo della qualificazione, suggellata con una vittoria sul Plzeň.

Ottavi di finale: Inter - Porto

La stagione finora

Secondo posto Gruppo C: V3 P1 S2 GF10 GS7

Miglior marcatore: Edin Džeko (3)

07/09: Inter - Bayern 0-2 (Sané 25, D'Ambrosio 66' aut.)

13/09: Plzeň - Inter 0-2 (Džeko 20', Dumfries 70')

04/10: Inter - Barcelona 1-0 (Hakan Çalhanoğlu 45'+2)

12/10: Barcelona - Inter 3-3 (Dembélé 40', Lewandowski 82' 90'+2; Barella 50', Martínez 63', Gosens 89')

26/10: Inter - Plzeň 4-0 (Mkhitaryan 35', Džeko 42' 66', Lukaku 87')

01/11: Bayern - Inter 2-0 (Pavard 32', Choupo-Moting 72')

La stagione in breve: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.

Reporter Inter di UEFA.com L'Inter è stata sorteggiata in uno dei gironi più difficili ma ha imparato dagli errori del passato e ha prenotato il posto agli ottavi con una partita d'anticipo. La qualificazione è arrivata soprattutto grazie alle due partite contro il Barcellona (vittoria per 1-0 in casa e pareggio per 3-3 in Spagna), nelle quali i ragazzi di Simone Inzaghi hanno dimostrato un grande spirito di squadra per sopperire all'assenza di giocatori chiave come Romelu Lukaku e Marcelo Brozović. I nerazzurri hanno completato l'opera con la vittoria casalinga contro il Viktoria Plzeň.

Come gioca l'Inter?

Il modulo è un 3-5-2, con i laterali chiamati a coprire l'intera fascia. Senza sorprese, Inzaghi gli sostituisce entrambi in partita, con Matteo Darmian e Robin Gosens a rappresentare ottime alternative per Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Uno dei tre centrocampisti agisce da regista basso: Brozović è perfetto, ma anche Hakan Çalhanoğlu ha fatto bene in sua assenza. Gli altri due, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, comandano il pressing e supportano gli attaccanti. Quando sarà in forma, Lukaku tornerà a formare la famosa 'Lu-La' con Lautaro Martínez.

Alessandro Bastoni – 30 punti

Edin Džeko – 28 punti

André Onana – 28 punti

Variazioni alla rosa

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, i nuovi giocatori possono anche aver già disputato la competizione con un altro club, anche se è ancora in gara.

Statistiche