Le volate da favola in Champions League

L'Eintracht Frankfurt è arrivato agli ottavi di finale nella sua prima stagione in UEFA Champions League, mentre il Club Brugge ha superato ogni previsione raggiungendo lo stesso turno. Ecco tutte le squadre che sono arrivate inaspettatamente lontano nelle passate edizioni.

"Per lo più si trattava di un gruppo di ragazzi cresciuti nelle giovanili", ricorda il terzino Ian Harte a proposito della squadra che ha raggiunto le semifinali di Coppa UEFA 1999/2000 e di UEFA Champions League la stagione successiva, superando due fasi a gironi e un quarto di finale prima di essere eliminata dal Valencia. Tra quei giocatori, Harry Kewell (Liverpool, 2005) e Rio Ferdinand (Man United, 2008) avrebbero poi vinto il trofeo con altri club.

Didier Deschamps e Fernando Morientes con il Monaco nel 2004 AFP via Getty Images

In una stagione rocambolesca, il Deportivo di Javier Irureta arriva in semifinale (eliminando il Milan dopo aver perso 4-1 all'andata dei quarti) nonostante la sconfitta record per 8-3 contro il Monaco nella fase a gironi. Sotto la guida di Didier Deschamps, il Monaco arriva ancora più lontano, grazie alle reti di Fernando Morientes, ma in finale si arrende al grande Porto di José Mourinho.

Eliminato nelle otto fasi a gironi precedenti, il PSV si riscatta con Guus Hiddink, arrivando dal terzo turno di qualificazione fino alle semifinali dopo aver venduto molti giocatori importanti. La squadra olandese arriva a un passo dalla vittoria contro il Milan, perdendo solo per i gol in trasferta dopo un 3-1 ad Eindhoven. "Abbiamo promosso il nostro calcio in Europa e ora siamo molto più rispettati", commenta il tecnico.

Proveniente da una piccola città fuori Valencia, il Sottomarino Giallo dimostra grinta da vendere nella sua prima stagione in Champions League, pareggiando due volte contro il Manchester United nella fase a gironi e battendo Rangers e Inter (entrambe per i gol in trasferta) fino alle semifinali contro l'Arsenal. Solo una parata di Jens Lehmann sul rigore di Juan Román Riquelme nel finale preserva la vittoria complessiva per 1-0 per i Gunners. "Non è un miracolo", ribadisce l'allenatore Manuel Pellegrini. "Si basa sul lavoro e sulla convinzione".

Raúl González nella sua prima stagione allo Schalke AFP via Getty Images

Con Felix Magath – e poi Ralf Rangnick – la squadra di Gelsenkirchen vive un momento difficile nella Bundesliga 2010/11 ma brilla in tutte le altre competizioni, vincendo la Coppa di Germania e raggiungendo la semifinale di Champions League anche grazie a Raúl González, acquistato dal Real Madrid. "Quando Raúl era davanti a me non riuscivo a parlare", ha commentato Julian Draxler a proposito del tre volte vincitore della Champions League. "Mi sto divertendo come un ragazzino", ha risposto Raúl.

Due pareggi contro il Manchester United permettono al Benfica di Jorge Jesus di raggiungere la fase a eliminazione diretta, dove supera lo Zenit e soccombe al Chelsea ai quarti. Anche l'APOEL affonda allo stesso turno, ma il suo successo è ancora più notevole data la sua posizione nel calcio europeo. Prima squadra cipriota a raggiungere gli ottavi, l'undici di Ivan Jovanović ha la meglio sul Lione ai rigori e poi si scontra con un insormontabile Real Madrid.

Dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi, il Galatasaray arriva alla fase a eliminazione diretta grazie ai gol di Burak Yilmaz, vince a Gelsenkirchen eliminando lo Schalke agli ottavi ma non riesce a superare il Real Madrid ai quarti. Nel frattempo, il Málaga, debuttante in Champions League, sfrutta al massimo l'occasione superando il Milan e battendo il Porto nella prima sfida a eliminazione diretta, arrendendosi poi al Dortmund. A fine stagione, Isco passerà proprio al Real.

Jackson Martínez con il Porto nel 2015 NurPhoto via Getty Images

Il colombiano Jackson Martínez disputa un'ottima stagione con il Porto, che supera il girone ed elimina il Basilea al turno successivo. Una vittoria casalinga per 3-1 contro il Bayern ai quarti di finale fa ben sperare, ma i Dragoni vengono battuti 6-1 al ritorno a Monaco. "Siamo delusi, ma la stagione è stata bellissima", commenta Lopetegui al triplice fischio. "In 12 partite, questa è stata la nostra unica sconfitta".

La squadra di Rui Vitória vince il terzo titolo portoghese consecutivo nel 2015/16 con ben 88 punti (record) e non perde terreno neanche in Champions League, inseguendo da vicino l'Atlético nella fase a gironi ed eliminando lo Zenit agli ottavi. Dopo una sconfitta per 1-0 all'andata contro il Bayern di Pep Guardiola, passa in vantaggio al ritorno e poi torna sul 2-2, ma non riesce a trovare il gol in trasferta che lo avrebbe portato alla fase successiva.

Tornato in Francia dopo i prestiti al Manchester United e al Chelsea, Radamel Falcao dimostra ancora una volta la sua classe e regala il titolo ai monegaschi. In Europa, la squadra di Leonardo Jardim supera due turni di qualificazione, vince il girone e poi elimina il Man City dopo un 6-6 complessivo agli ottavi, superando anche il Dortmund e arrendendosi alla Juventus in semifinale. "È una competizione che significa molto per noi", commenta Jardim.

Tre volte campione d'Europa negli anni '70 e vincitore della Champions League 1994/95, l'Ajax non riesce a tenere il passo dei club più ricchi negli ultimi tempi. Tuttavia, Erik ten Hag tira fuori il meglio da un gruppo di giovani e da attaccanti esperti come Dušan Tadić e Klaas-Jan Huntelaar. La sua squadra arriva in semifinale per la prima volta nell'arco di una generazione, eliminando Real Madrid e Juventus prima di cedere agli Spurs.