Riepilogo fase a gironi Champions League: il Club Brugge spaventa le big europee

In pochi davano al Club Brugge qualche possibilità di superare un girone che conteneva gli esperti Atlético e Porto e il pericoloso Leverkusen. Eppure il club belga ha stupito tutti passando il turno grazie a tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate.

Un pareggio a reti bianche in casa dell'Atlético alla quarta giornata e i belgi hanno staccato il pass per gli ottavi con due giornate d'anticipo. Sottovalutateli a vostro rischio e pericolo.

Ottavi di finale: Club Brugge - Benfica

La stagione del Club Brugge

Seconda Gruppo B: V3 P2 S1 GF7 GS4

Migliori marcatori: Ferran Jutglà, Kamal Sowah (2)

07/09: Club Brugge - Leverkusen 1-0 (Sylla 42')

13/09: Porto - Club Brugge 0-4 (Jutglà 15'rig., Sowah 47', Skov Olsen 52', Nusa 89')

04/10: Club Brugge - Atlético 2-0 (Sowah 36', Jutglà 62')12/10: Atlético - Club Brugge 0-0

26/10: Club Brugge - Porto 0-4 (Taremi 33' 70', Evanilson 57', Eustáquio 60')

01/11: Leverkusen - Club Brugge 0-0

La stagione in breve: gli underdog del girone passano il turno con coraggio, praticando un ottimo calcio e con un portiere imbattibile.

Reporter Club Brugge per UEFA.com Dotato di coraggio, maturità e concentrazione, il Club Brugge ha smentito tutte le aspettative raggiungendo per la prima volta gli ottavi di finale, con due partite di anticipo! Come si è qualificato è stato fenomenale, con l'indomito Simon Mignolet che ha mantenuto cinque volte la porta inviolata. Il 4-0 in casa del Porto alla seconda giornata e il 2-0 interno contro l'Atlético sono i momenti più alti di un girone indimenticabile.

Come gioca il Club Brugge?

Il Club Brugge gioca con un 3-5-2 molto attento alla fase difensiva. Davanti all'imbattibile muro eretto da Mignolet, la coppia di esperti Denis Odoi e Brandon Mechele è affiancata dalla rivelazione di questa stagione, l'ivoriano Abakar Sylla. Il centrocampo offre equilibrio tra attacco e difesa, e questo equilibrio si replica davanti, dove l'esplosivo Kamal Sowah affianca Ferran Jutglà, un dribblomane dal destro velenoso.

Brandon Mechele – 44 punti

Simon Mignolet – 39 punti

Abakar Sylla – 35 punti

Modifiche alla squadra

Entrate:

Uscite:

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in lista prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, non conta più se questi giocatori abbiano giocato o meno nella competizione con un altro club, anche se questo è ancora in corsa.

Statistiche