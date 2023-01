Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Chelsea fa valere la qualità

Dopo aver totalizzato un solo punto in un Gruppo E molto combattuto, il Chelsea rischiava di perdere di vista la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

L'undici di Graham Potter, però, si è riorganizzato e ha conquistato un posto agli ottavi, soprattutto grazie alle due vittorie consecutive contro il Milan.

Primo posto Gruppo E: V4 P1 S1 GF10 GS4

Migliori marcatori: Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang (2)

06/09: Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0 (Oršić 13')

14/09: Chelsea - Salzburg 1-1 (Sterling 48'; Okafor 75')

05/10: Chelsea - Milan 3-0 (Fofana 24', Aubameyang 56', James 62')

11/10: Milan - Chelsea 0-2 (Jorginho 21' rig., Aubameyang 34')

25/10: Salzburg - Chelsea 1-2 (Adamu 49'; Kovačić 23', Havertz 64')

02/11: Chelsea - Dinamo Zagreb 2-1 (Sterling 18', Zakaria 30'; Petković 7')

La stagione in breve: la vita dopo Tuchel sembra promettente con Potter in panchina.

Reporter Chelsea di UEFA.com

La partenza del tecnico che aveva vinto la Champions League dopo una sola partita ha sconvolto il Chelsea, ma Graham Potter non ha impiegato molto a sistemare le cose. Dopo una gara passata a esplorare i punti di forza dei suoi nuovi giocatori (l'1-1 contro il Salisburgo), i Blues sono esplosi con le vittorie consecutive contro l'AC Milan, assicurandosi il primo posto in grande stile in Austria alla quinta giornata.