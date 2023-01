Riepilogo fase a gironi Champions League: il Benfica davanti le big nella fase a gironi

Una vittoria alla seconda giornata contro la Juventus a Torino è stata una chiara dichiarazione d'intenti per la formazione di Roger Schmidt, che ha anche pareggiato in casa e in trasferta contro il Paris passando contro ogni pronostico come primo del girone.

Ottavi di finale: Club Brugge - Benfica

La stagione del Benfica

Primo Gruppo H: V4 P2 S0 GF16 GS7

Migliori marcatori: João Mário, Rafa Silva (4)

Highlights: Benfica - Juventus 4-3

06/09: Benfica - M. Haifa 2-0 (Rafa Silva 50', Grimaldo 54')

14/09: Juventus - Benfica 1-2 (Milik 4'; João Mário 43'rig., Neres 55')

05/10: Benfica - Paris 1-1 (Danilo 41'aut.; Messi 22')

11/10: Paris - Benfica 1-1 (Mbappé 40' rig.; João Mário 62'rig.)

25/10: Benfica - Juventus 4-3 (António Silva 17', João Mário 28'rig., Rafa Silva 35' 50'; Kean 21', Milik 77', McKennie 79')

02/11: M. Haifa - Benfica 1-6 (Chery 26'rig.; Gonçalo Ramos 20', Musa 59', Grimaldo 69', Rafa Silva 73', Henrique Araújo 88', João Mário 90'+2')

La stagione in breve: intraprendente, sicuro e pieno di giocatori di classe: un avversario ostico per tutti.

Reporter Benfica per UEFA.com Roger Schmidt è arrivato al Benfica in estate con l'obiettivo di rinnovare il Benfica dando un nuovo senso di identità. Il tecnico ha fatto miracoli e la sua squadra è rimasta imbattuta nelle sei partite del girone passando come prima contro ogni pronostico. Prima del sontuoso 6-1 in casa del Maccabi Haifa, i portoghesi avevano battuto due volte la Juve, e pareggiato due volte 1-1 col Paris; nessuna squadra sarà contenta di incontrarli nella fase a eliminazione diretta.

Come gioca il Benfica?

Il Benfica di Roger Schmidt gioca con uno stile tedesco ma con accento portoghese. La squadra viene schierata con un 4-2-3-1 che gli permette un pressing asfissiante sin dai primi minuti. Terzini offensivi, esterni in grado di attaccare ma anche di difendere a centrocampo, un Rafa Silva supersonico e un attaccante instancabile come Gonçalo Ramos. In difesa c'è un mix di gioventù ed esperienza, nella mediana Enzo Fernandez detta i tempi mentre Florentino con le sue lunghe leve è in grado di inventarsi la giocata in qualsiasi momento. Se a questo si aggiunge la classe di David Neres, allora tutto è possibile per questo Benfica.

Alejandro Grimaldo – 47 punti

João Mário – 41 punti

Rafa Silva – 39 punti

Modifiche alla squadra

Entrate:

Uscite:

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori in lista prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, non conta più se questi giocatori abbiano giocato o meno nella competizione con un altro club, anche se questo è ancora in corsa.

Statistiche