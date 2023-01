I cartellini gialli in Champions League: quanti cartellini portano a una squalifica? Vengono azzerati dopo la fase a gironi?Come funziona per la finale?

Per quante partite viene squalificato un calciatore in Champions League dopo un'espulsione?

Articolo 52.01 del regolamento di UEFA Champions League

Di norma, un giocatore o un dirigente della squadra espulso dal campo di gioco e/o dalle sue immediate vicinanze, inclusa l'area tecnica, viene automaticamente squalificato per la partita successiva di una competizione UEFA per club (ad es. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e Supercoppa UEFA). In caso di infrazioni gravi, l'Organo Disciplinare, Etico e di Controllo della UEFA ha il diritto di aumentare tale sanzione, anche estendendola ad altre competizioni.

Quanti cartellini gialli portano a una squalifica in Champions League?

Articolo 52.02



Prima della fase a gironi, la squalifica per la gara successiva nella competizione in questione scatta dopo tre ammonizioni che non hanno portato a un'espulsione, e qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.).

Dalla prima giornata della fase a gironi, i giocatori e i dirigenti della squadra sono squalificati per la successiva partita della competizione in questione dopo tre ammonizioni, che non hanno comportato un cartellino rosso, nonché in seguito a qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, eccetera).

Le squalifiche sono valide anche in caso di passaggio a un'altra competizione?

Articolo 52.03

I cartellini gialli e le squalifiche sono sempre valide sia in caso di passaggio alla fase successiva della competizione in questione, sia di trasferimento in UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League della stagione in corso.

I cartellini gialli vengono azzerati dopo la fase a gironi di Champions League?

Articolo 52.04

Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni espirano al termine degli spareggi. Il conteggio quindi riparte da zero dalla fase a gironi. Inoltre tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale.

Si può essere squalificati per la finale di Champions League?

Sì, ma solo in seguito a un cartellino rosso. Poiché la conta dei cartellini gialli viene azzerata al termine dei quarti di finale (vedi Articolo 52.04), anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per la finale.

I cartellini gialli vengono azzerati al termine della stagione?

Articolo 52.05

Le ammonizioni e la conta dei cartellini di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, vengono azzerate al termine della stagione.