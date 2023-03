Sorteggio quarti di finale di Champions League: chi partecipa? Quando si svolge? Sono ammesse sfide tra connazionali? Dove guardarlo?

Quando si terrà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle 12:00 CET e verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.com.

Chi partecipa al sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Milan (ITA)

Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

Le squadre della stessa nazione possono affrontarsi ai quarti di finale di Champions League?

Sì, il sorteggio è aperto. Non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi.

Come funziona il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Otto palline con i nomi delle squadre dei quarti vengono collocate in un contenitore posto al centro del tavolo dove vengono mescolate. La prima squadra estratta giocherà l'andata in casa contro la seconda estratta. La procedura viene quindi ripetuta per i rimanenti accoppiamenti fino a quando non viene completata la griglia dei quarti.

Grandi gol ai quarti di Champions League

Vengono sorteggiate contemporaneamente anche le semifinali di Champions League?

Sì, per il sorteggio delle semifinali vengono preparate quattro palline dove vengono inseriti dei bigliettini con la dicitura 'Vincente quarto di finale 1, 2, 3 e 4'. Le quattro palline saranno collocate in un'urna posta al centro e poi mescolate. La prima e seconda pallina estratte saranno la prima semifinale, con la prima pallina che designerà la squadra di casa dell'andata. La procedura verrà quindi ripetuta per l'altro accoppiamento.

Ci sarà inoltre un terzo sorteggio per determinare la squadra di 'casa' per motivi amministrativi della finale.

Dove si gioca la finale? La finale di Champions League 2022/23 si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, teatro della storica rimonta del Liverpool contro l'AC Milan nella finale del 2005.

Come posso guardare il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com dalle 12:00 CET di venerdì 17 marzo.

Quando si giocano i quarti di finale?

Le gare di andata sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno si disputa il 18 e 19 aprile. Le semifinali si svolgeranno il 9/10 e il 16/17 maggio e porteranno alla finale di sabato 10 giugno.

Incroci tra città e stadi

In base alla decisione delle autorità locali competenti e come confermato dalla stessa federazione nazionale, AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare nella stessa serata e nemmeno in casa nell'arco di 24 ore.

Come avviene ogni stagione quando viene confermato il calendario delle partite dopo i sorteggi, il paragrafo 23.02 del regolamento della competizione (attualmente per il ciclo 21/24) e i relativi principi stabiliti dalla Commissione Competizioni per Club, stabiliscono la procedura per risolvere i possibili incroci tra stadi o città. In questo caso, ovvero se i due club dovessero essere sorteggiati con la stessa sequenza (entrambi con andata o ritorno in casa), il Milan, in quanto campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dall'avversario di una delle due squadre.

Pertanto, la partita del Milan non sarà invertita.

Il calendario completo degli incontri sarà disponibile dopo la cerimonia di sorteggio, al più tardi entro le 18:00 CET.