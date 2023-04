Stato di forma delle squadre di Champions League: ultimi risultati, classifica e calendario

Ecco gli ultimi risultati delle squadre ancora in corsa in UEFA Champions League. Chi è in forma? Chi non lo è?

Highlights: Inter - Benfica 3-3

Stato di forma: VVVPSV

Risultato più recente: Inter - Lazio 3-1), 30/04, Serie A

Situazione attuale: 4ª in Serie A, finale di Coppa Italia



La vittoria in rimonta contro la Lazio è il secondo successo dei Nerazzurri nelle ultime sette gare di Serie A

Highlights: Bayern - Man City 1-1

Stato di forma: VVVPVV

Risultato più recente: Fulham - Man City 1-2, 30/04, Premier League

Situazione attuale: 1° in Premier League, finale di FA Cup



Con la vittoria contro il Fulham, il Manchester City è salito in vetta della Premier League con un punto di vantaggio sull'Arsenal e una gara in meno giocata. La squadra di Guardiola è imbattuta da 18 partite fra tutte le competizioni (V15).

Highlights: Napoli - Milan 1-1

Stato di forma: PVPPVP

Risultato più recente: Roma - Milan 1-1, 29/04, Serie A

Situazione attuale: 5° in Serie A

Il Milan sono andati in svantaggio al 94' contro la Roma sabato, ma Alexis Saelemaekers ha segnato il gol del definitivo pareggio al 97'.

Highlights: Chelsea - Real Madrid 0-2

Stato di forma: VSVVVV

Risultato più recente: Real Madrid - Almería 4-2, 29/04, La Liga

Situazione attuale: 2° in Liga, finale di Copa del Rey