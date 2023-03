Stato di forma delle squadre di Champions League: ultimi risultati, classifica e calendario

Ecco gli ultimi risultati delle squadre ancora in corsa in UEFA Champions League. Chi è in forma? Chi non lo è?

Guida alle squadre

Stato di forma: VVSVVVV (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Risultato più recente: Stuttgart-Bayern 1-2, 04/03, Bundesliga

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, quarti di Coppa di Germania

Ottavi di finale: Paris, 0-1 (t) | 08/03 (c)

Con l'assist per Eric Maxim Choupo-Moting contro lo Stoccarda, Thomas Müller è stato coinvolto in un gol per la 300esima volta in Bundesliga (141 gol, 159 assist).

Highlights: Paris - Bayern 0-1

Stato di forma: VVVVVS

Risultato più recente: Benfica - Brugge 5-1, 07/03, Champions League

Situazione attuale: 1° in Liga

Il Braga è l'unica squadra ad aver battuto il Benfica nelle 42 partite di questa stagione: 3-0 in campionato a dicembre e poi ai calci di rigore in Coppa di Portogallo a febbraio.

Stato di forma: VVSSSP

Risultato più recente: Chelsea - Dortmund 2-0, 07/03, Champions League

Situazione attuale: 10° in Premier League



La vittoria del Chelsea contro il Dortmund è stata solo la quarta nelle ultime 17 partite fra tutte le competizioni e ha interrotto la serie di 10 vittorie consecutive della squadra tedesca.

Stato di forma: PSSVSVV

Risultato più recente: Wolfsburg - Frankfurt 2-2, 05/03, Bundesliga

Situazione attuale: 6° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Ottavi di finale: Napoli, 0-2 (c) | 15/03 (t)

Il Frankfurt non vince in trasferta da sei partite (P4 S2).

Stato di forma: VSVVPVV

Risultato più recente: Inter - Lecce 2-0, 05/03, Serie A

Situazione attuale: 2ª in Serie A, semifinale di Coppa Italia

Ottavi di finale: Porto, 1-0 (c) | 14/03 (t)

L'Inter ha perso solo due delle ultime 16 partite fra tutte le competizioni (V12 P2), mentre Lautaro Martínez ha segnato nove gol nelle ultime 13.

Highlights: Inter - Porto 1-0

Stato di forma: SVPVSPV

Risultato più recente: Dortmund-Leipzig 2-1, 03/03, Bundesliga

Situazione attuale: 4° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Ottavi di finale: Man City, 1-1 (c) | 14/03 (t)

La squadra di Marco Rose ha perso solo una delle ultime 23 gare (V16 P5).

Stato di forma: VVPSVVS

Risultato più recente: Liverpool - Manchester United 7-0, 05/03, Premier League

Situazione attuale: 5° in Premier League

Ottavi di finale: Real Madrid, 2-5 (c) | 15/03 (t)

La vittoria per 7-0 del Liverpool contro il Manchester United è stata quella con più ampio margine nei 212 incontri tra le due storiche rivali.

Stato di forma: VVVPPVV

Risultato più recente: Man City-Newcastle 2-0, 28/02, Premier League

Situazione attuale: 2° in Premier League, quarti di FA Cup

Ottavi di finale: Leipzig, 1-1 (t) | 14/03 (c)

Con 27 gol in Premier League, Erling Haaland è secondo solo a Francis Lee (33 nel 1971/72) per numero di gol in stagione con il City nella massima serie, mentre Phil Foden ha segnato quattro gol nelle ultime tre partite.

Highlights: Leipzig - Man City 1-1

Stato di forma: SVVVVSS

Risultato più recente: Fiorentina-Milan 2-1, 04/03, Serie A

Situazione attuale: 4° in Serie A

Ottavi di finale: Tottenham, 1-0 (c) | 08/03 (t)

I campioni d'Italia hanno segnato solo otto gol nelle ultime nove partite.

Stato di forma: SVVVVVV

Risultato più recente: Napoli-Lazio 0-1, 03/03, Serie A

Situazione attuale: 1° in Serie A

Ottavi di finale: Frankfurt, 0-2 (t) | 15/03 (c)

Il Napoli ha vinto 19 delle ultime 21 sfide in campionato. Victor Osimhen ha segnato 19 gol in 21 gare stagionali di Serie A.

Stato di forma: VVVSSSV

Risultato più recente: Paris-Nantes 4-2, 04/03, Ligue 1

Situazione attuale: 1° in Ligue 1

Ottavi di finale: Bayern, 0-1 (c) | 08/03 (t)

Kylian Mbappé ha segnato il suo 201esimo gol con il Paris contro il Nantes, superando il precedente record di Edinson Cavani per il club.

Capocannoniere Champions League: i sette gol di Kylian Mbappé

Stato di forma: VSSVVVV

Risultato più recente: Chaves - Porto 1-3, 04/03, Liga Portoghese

Situazione attuale: 2° in Liga portoghese, semifinale di Coppa del Portogallo, finale di Coppa di Lega 

Ottavi di finale: Inter, 1-0 (t) | 14/03 (c)

I Dragoni hanno vinto 25 delle ultime 31 partite fra tutte le competizioni.

Stato di forma: PSPVVVV

Risultato più recente: Real Betis - Real Madrid 0-0, 05/03, Liga

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale di Coppa del Re

Ottavi di finale: Liverpool, 2-5 (t) | 15/03 (c)

Il Real Madrid non è riuscito a trovare la rete solo quattro volte in questa stagione (ma due volte nelle ultime due partite).

Stato di forma: SSVVSSV

Risultato più recente: Wolves -Tottenham 1-0, 04/03, Premier League

Situazione attuale: 4° in Premier League, ottavi di FA Cup

Ottavi di finale: Milan, 1-0 (c) | 08/03 (t)