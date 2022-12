Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, su Champions League, ingegneria meccanica e problemi linguistici

Arrivato a maggio sulla panchina del Benfica, Roger Schmidt ha iniziato nel modo migliore la sua avventura a Lisbona vincendo il proprio girone di UEFA Champions League e chiudendo l'anno al primo posto nella Liga portoghese dopo 26 partite senza sconfitte dal suo arrivo (V22 P4).

Dopo aver giocato nelle serie inferiori mentre lavorava come ingegnere meccanico, Schmidt ha fatto carriera come allenatore con club come Salzburg, Leverkusen e PSV Eindhoven prima di accettare l'incarico al Benfica. Il 55enne ha raccontato la sua carriera a UEFA.com.

Sull'avventura al Benfica

Watch all Benfica's Champions League group stage goals

Sapevo che Lisbona avesse una qualità di vita molto alta. Quello che non sapevo era che la gente ti facesse sentire immediatamente a casa. Vincere inoltre ti dà una grossa mano e ti dà una spinta enorme.

Come si fa a trasmettere idee complicate ai giocatori in una lingua nuova? Non ci riesco! Non sono riuscito a imparare il portoghese in così poco tempo. Certo, ora ci sto lavorando, un po' alla volta, ma l'inglese è molto diffuso in Portogallo. I portoghesi parlano quasi tutti inglese e, nella mia esperienza di allenatore all'estero negli ultimi anni, la traduzione non è mai stata un problema.

Sulla fase a gironi di Champions League

Il Benfica di Schmidt ha superato il Paris e vinto il Gruppo H AFP via Getty Images

Essere sorteggiati nel girone con Juventus, Paris e Maccabi è stata dura. All'inizio non ci importava se fossimo arrivati primi o secondi, ma verso la fine abbiamo ovviamente percepito, soprattutto dopo le due partite contro il PSG, che il primo posto era raggiungibile. Passare come primi o secondi è fondamentale per il fatto di giocare il ritorno in casa.

Su come il suo lavoro di ingegnere meccanico abbia influenzato la sua carriera calcistica

Schmidt led Salzburg to an Austrian double in 2013/14 AFP via Getty Images

Nella vita si impara da qualsiasi esperienza. Il lavoro di ingegnere naturalmente è diverso, ma l'idea di lavorare su progetti e collaborare come una squadra per completare questi progetti e farli funzionare è molto simile al calcio. Penso che queste esperienze siano sempre utili nella vita ed è per questo che mi è piaciuto molto giocare a calcio e lavorare come ingegnere.

Non è stato uno svantaggio per me iniziare ad allenare a livello professionistico a un età più avanzata. Prima ho allenato a livello amatoriale e ho accumulato molta esperienza. In seguito quell'esperienza mi è tornata utile nel calcio professionistico ai massimi livelli.

Sul mix di giovani e veterani

La coppia difensiva del Benfica, Nicolás Otamendi e Antonio Silva AFP via Getty Images

La coppia centrale-difensiva formata da Nico Otamendi e Antonio Silva è lo specchio della nostra squadra: un giocatore che proviene dalle nostre giovanili e un calciatore che ha giocato col Manchester City e con la nazionale argentina e che ha già un palmares di tutto rispetto. Mettere insieme elementi così diversi è una sfida.

Per vincere questa sfida, è importante che tu abbia già vissuto queste situazioni. Naturalmente, un giocatore giovane ha bisogno di più informazioni e consigli tattici, mentre un giocatore esperto ha bisogno solo di istruzioni specifiche. Ma per me questo è un aspetto bello e molto divertente".

Scarica l'app della Champions League!