Quali squadre sono prime nei ranking UEFA a fine 2022?

Ecco le squadre che si apprestano a iniziare il 2023 in vetta ai ranking UEFA per club e nazionali.

Prime nel ranking Club maschile: Man City

Federazione maschile: Inghilterra

Club femminile: Lyon

Federazione femminile: Francia

Nazionale di futsal maschile: Portogallo

Dopo due anni, il Bayern lascia la prima posizione in classifica e la cede al Manchester City, che chiude l'anno in testa per la prima volta. Al terzo e quarto posto ci sono altre due squadre inglesi, con il Liverpool che supera il Chelsea per numero di gol leggermente superiore. L'Ajax è la squadra che ha guadagnato più posizioni scalzando l'Atlético nella top ten.

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League gol

1 (+1 posizione rispetto all'anno scorso) Man City (ENG) 131,000

2 (-1) Bayern (GER) 130,000

3 (=) Liverpool (ENG) 123,000

4 (=) Chelsea (ENG) 123,000

5 (+1) Paris Saint-Germain (FRA) 112,000

6 (-1) Real Madrid (ESP) 110,000

7 (=) Barcelona (ESP) 98,000

8 (+1) Man United (ENG) 97,000

9 (-1) Juventus (ITA) 90,000

10 *Ajax (NED) 89,000



Dopo aver soffiato il primo posto alla Spagna 12 mesi fa, l'Inghilterra consolida il vantaggio al vertice. La Germania scavalca l'Italia al terzo posto grazie ai buoni risultati di Bayern e Francoforte, mentre il Belgio rimane nella top ten dopo le buone prestazioni europee dei suoi club negli ultimi mesi.

1 (=) Inghilterra 103,141

2 (=) Spagna 88,855

3 (+1) Germania 79,106

4 (-1) Italia 71,497

5 (=) Francia 59,497

6 (+1) Paesi Bassi 56,700

7 (-1) Portogallo 53,716

8 *Belgio 38,600

9 (=) Scozia 36,400

10 (-2) Austria 33,600

Cosa sono i ranking UEFA? I ranking UEFA si basano sui risultati dei club che competono in Europa, a cui vengono assegnati punti per vittorie, pareggi, qualificazioni e altro. I ranking determinano l'appartenenza alle varie fasce ai sorteggi delle competizioni UEFA, nonché il numero di posti spettanti a ogni federazione (nazione) nelle prossime competizioni per club. Per informazioni approfondite sui criteri utilizzati per i ranking, vedere: club maschili, federazioni maschili, club femminili, federazioni femminili, futsal.

1 (=) Lyon (FRA) 115,966

2 (=) Barcelona (ESP) 114,299

3 (+3) Paris Saint-Germain (FRA) 95,966

4 (-1) Wolfsburg (GER) 95,666

5 (-1) Bayern (GER) 93,666

6 (-1) Chelsea (ENG) 76,833

7 *Arsenal (ENG) 51,833

8 (-1) Man City (ENG) 44,833

9 *Juventus (ITA) 43,000

10 (-1) Atlético de Madrid (ESP) 41,299

Highlights finale Women's Champions League: Barcelona - Lyon 1-3

1 (=) Francia 79,833

2 (=) Germania 73,332

3 (+1) Spagna 66,499

4 (-1) Inghilterra 59,166

5 (+3) Italia 35,000

6 (-1) Svezia 25,999

7 (-1) Cechia 25,166

8 (-1) Danimarca 24,250

9 *Portogallo 24,000

10 *Paesi Bassi 20,500

Il Portogallo sale di due posizioni ed è primo grazie alla difesa il titolo a UEFA Futsal EURO. La Spagna, terza classificata nei Paesi Bassi, perde due posizioni, mentre l'altra semifinalista, l'Ucraina, guadagna due posti ed è ottava.

1 (+2) Portogallo 2693,758

2 (=) Russia 2547,159

3 (-2) Spagna 2488,909

4 (=) Kazakistan 2367,187

5 (=) Croazia 2051,042

6 (=) Serbia 2050,143

7 (=) Azerbaigian 2015,589

8 (+2) Ucraina 2009,816

9 (-1) Italia 1934,516

10 (-1) Cechia 1887,535



*New entry nella top ten rispetto alla rilevazione di fine 2021

Coefficienti al 23 dicembre