Neymar, Dani Alves, Thiago Silva: chi sono i migliori brasiliani della UEFA Champions League?

Sebbene il Brasile sia stato a lungo una potenza calcistica, è stato solo in tempi relativamente recenti che i migliori giocatori della nazione hanno attraversato l'oceano per giocare in Europa: fino alla finale del 1982 in Spagna, in nessuna Seleçao presente ai Mondiali FIFA c'erano giocatori che militavano in Europa. Tuttavia, mentre personaggi del calibro di Pelé e Garrincha non hanno mai giocato in club europei, grandi campioni dell'era moderna come Ronaldo, Roberto Carlos, Dani Alves, Ronaldinho e Neymar hanno illuminato la UEFA Champions League.

Calciatori brasiliani con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

Cinque gol di Roberto Carlos

128: Roberto Carlos (Real Madrid, Fenerbahçe)

116: Fernandinho (Shakhtar Donetsk, Manchester City)

114: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Paris)

102: Marcelo (Real Madrid)

102: Thiago Silva (Milan, Paris, Chelsea)

97: Maxwell (Ajax, Inter, Barcelona, Paris)

88: Kaká (Milan, Real Madrid)

85: Lúcio (Leverkusen, Bayern, Inter, Juventus)

83: Casemiro (Real Madrid, Porto)

80: Alex Sandro (Porto, Juventus)

80: Neymar (Barcelona, Paris)

Calciatori brasiliani con più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

Guarda tutti i gol di Neymar in Champions League

43: Neymar (Barcelona, Paris)

31: Rivaldo (Barcelona, Milan, Olympiacos, AEK Athens)

30: Kaká (Real Madrid, Milan)

28: Jardel (Porto, Galatasaray)

27: Giovane Elber (Bayern, Lyon)

24: José Altafini (Milan, Juventus)

23: Roberto Firmino (Liverpool)

22: Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk, Spartak Moskva)

20: Hulk (Porto, Zenit)

20: Gabriel Jesus (Manchester City)

Calciatori brasiliani con più presenze in competizioni UEFA per club*

Riflettori su Dani Alves: cinque momenti indimenticabili col Barcelona

155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Paris)

147: Fernandinho (Shakhtar Donetsk, Manchester City)

144: Roberto Carlos (Inter, Real Madrid, Fenerbahçe)

127: Luisão (Benfica)

122: Willian (Shakhtar Donetsk, Chelsea, Arsenal)

109: Marcelo (Real Madrid, Olympiacos)

106: Fernando (Porto, Manchester City, Sevilla)

105: Taison (Metalist Khakhiv, Shakhtar Donetsk)

103: Adriano Correia (Sevilla, Barcelona, Beşiktaş)

102: David Luiz (Benfica, Chelsea, Paris, Arsenal)

102: Thiago Silva (Milan, Paris, Chelsea)

102: Maxwell (Ajax, Inter, Barcelona, Paris)

Calciatori brasiliani con più gol in competizioni UEFA per club*

Guarda l'indimenticabile gol di Kaká col Milan contro il Man United

43: Neymar (Barcelona, Paris)

43: Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)

40: Sonny Anderson (Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)

39: Rivaldo (Barcelona, Milan, Olympiacos, AEK Athens)

37: Ronaldo (PSV Eindhoven, Inter, Barcelona, Real Madrid, Milan)

36: Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk, Spartak Moskva)

36: Jardel (Porto, Galatasaray, Sporting CP)

32: Hulk (Porto, Zenit)

32: Giovane Elber (Grasshoppers, Stuttgart, Bayern, Lyon)

31: Marcos Tavares (APOEL, Maribor)

31: Kaká (Milan, Real Madrid)

Prime volte

Canário (sinistra) prima della finale di Coppa dei Campioni del 1960 Real Madrid via Getty Images

Primo brasiliano a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Julinho (Real Madrid - Fiorentina 2-0, 1957)

Primo brasiliano a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Canário (Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7-3, 1960)

Primo brasiliano a giocare/vincere una finale di Coppa delle Coppe

Dino da Costa (Rangers - Fiorentina 1-4 tot., 1961)

Primo brasiliano a giocare/vincere una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Tita (Espanyol - Leverkusen 3-3 tot., vittoria Leverkusen 3-2 dcr, 1988)

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA