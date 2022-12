Mbappé? Hakimi? Chi sono i giocatori più veloci della Champions League?

Se ad Achraf Hakimi verrà chiesto di tenere a freno il suo compagno di club Kylian Mbappé nella semifinale di Coppa del Mondo tra Marocco e Francia, è probabile che ci riesca meglio di chiunque altro.

Mbappé ha già segnato cinque gol alla fase finale, seminando diversi difensori. Tuttavia, per dare un'idea di quanto siano importanti le doti atletiche in UEFA Champions League, basti pensare che la velocità massima di Mbappé in questa edizione (35,6 km/h) gli è valsa solo l'11° posto a livello stagionale. Tra le prime dieci posizioni ci sono altri due suoi compagni di nazionale: Ousmane Dembélé e Theo Hernàndez.

Hakimi non è da meno, avendo toccato i 35 km/h nel 2022/23. Questa velocità gli permette di guadagnare un posto tra i primi 20 nella stagione in corso, con Mbappé unico giocatore del Paris a registrare una cifra più alta. Il difensore avrà comunque il suo da fare mercoledì, quando Marocco e Francia si affronteranno allo stadio Al Bayt di Al Khor.

Mykhailo Mudryk, velocissimo esterno dello Shakhtar

36,6 Mykhailo Mudryk (Shakhtar, UKR)

36,6 Ousmane Dembélé (Barcelona, FRA)

36,5 Rafael Leão (AC Milan, POR)

36,3 Federico Valverde (Real Madrid, URU)

36,2 Nuno Tavares (Marseille, POR)

36,2 Alphonso Davies (Bayern, CAN)

36,1 Moussa Diaby (Leverkusen, FRA)

36,1 Karim Adeyemi (Dortmund, GER)

35,9 Rafa Silva (Benfica, POR)

35,7 Theo Hernández (AC Milan, FRA)

35,6 Kylian Mbappé (Paris, FRA)

35,6 Pepê (Porto, BRA)

Considerato il più grande velocista di tutti i tempi, Usain Bolt ha raggiunto una velocità massima di 44,7 km durante una gara in cui ha stracciato un record, ma senza pallone tra i piedi.