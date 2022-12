Chi sono i giocatori più veloci di questa Champions League?

Il difensore del Manchester City, Kyle Walker, sarà probabilmente l'uomo incaricato a tenere a bada il parigino Kylian Mbappé quando l'Inghilterra affronterà la Francia nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA.

Il difensore avrà il suo bel da fare sabato per tenere il passo del 23enne, autore già di cinque gol nella fase finale. Tuttavia nemmeno il 32enne Walker scherza, avendo raggiunto in carriera una velocità massima molto simile a quella del francese.

Per dare un'idea di quanto sia importante l'aspetto fisico in UEFA Champions League, basti pensare che la velocità massima di Mbappé in questa edizione (35,6 km/h) gli sia valsa l'11° posto di questa speciale classifica per il 2022/23. Tra le prime dieci posizioni, inoltre, ci sono altri due sue compagni di nazionale: Ousmane Dembélé e Theo Hernàndez.

36,6 Mykhailo Mudryk (Shakhtar, UKR)

36,6 Ousmane Dembélé (Barcelona, FRA)

36,5 Rafael Leão (AC Milan, POR)

36,3 Federico Valverde (Real Madrid, URU)

36,2 Nuno Tavares (Marseille, POR)

36,2 Alphonso Davies (Bayern, CAN)

36,1 Moussa Diaby (Leverkusen, FRA)

36,1 Karim Adeyemi (Dortmund, GER)

35,9 Rafa Silva (Benfica, POR)

35,7 Theo Hernández (AC Milan, FRA)

35,6 Kylian Mbappé (Paris, FRA)

35,6 Pepê (Porto, BRA)

L'unico altro velocista della Champions League ancora in corsa nel Mondiale è l'attaccante del Portogallo, Rafael Leão, entrato dalla panchina e subito in gol nel 6-1 degli ottavi sulla Svizzera. In questa stagione, solo Dembélé e il fenomeno dello Shakhtar, Mykhailo Mudryk, hanno corso a una velocità maggiore rispetto all'attaccante del Milan.

Considerato il più grande velocista di tutti i tempi, Usain Bolt ha raggiunto una velocità massima di 44,7 km durante una corsa dove ha stracciato uno dei tanti record, ma lui ci è riuscito senza una palla tra i piedi.