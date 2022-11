In the Zone: chi ha totalizzato più punti nella fase a gironi?

Come hanno totalizzato i punti i più performanti della FedEx Performance Zone in questa fase a gironi di UEFA Champions League?

In questo articolo analizziamo le statistiche della FedEx Performance Zone nella fase a gironi.

Kylian Mbappé

Il più giovane giocatore a segnare 40 gol in Champions League, Kylian Mbappé è in testa alla classifica generale della FedEx Performance Zone con 258 punti. I suoi 21 tiri, di cui 13 in porta e otto fuori, hanno portato a sei gol su azione e uno dal dischetto (105 punti).

Con due assist in più, l'attaccante parigino è in vantaggio sul capocannoniere della competizione (in condivisione) Mohamed Salah ed è davanti al compagno di squadra, Lionel Messi (quattro gol e quattro assist).

João Mário

Con quattro gol (60 punti) nella fase a gironi, la bravura di João Mário su azione e la sua precisione dal dischetto hanno aiutato il Benfica di Roger Schmidt a scavalcare il PSG in vetta al Gruppo H.

Il centrocampista ha segnato tre rigori, prima di guidare le Aquile alla vittoria in casa del Maccabi Haifa con un tiro dalla distanza nei minuti di recupero (18 punti). Autore di un assist per Rafa Silva contro la Juventus, l'esterno ha realizzato un assist (9 punti) e ha ottenuto punti anche per una percentuale di passaggi completati del 90%.

Highlights: Maccabi Haifa - Benfica 1-6 

Brandon Mechele

La solida difesa del Club Brugge ha ottenuto cinque clean sheet e si è assicurata la prima qualificazione in assoluto agli ottavi di finale, col centrale che ha fornito 54 dei 167 punti totali della difesa.

Il 29enne ha avuto il 90% dei passaggi completati e raccolto 45 punti in altrettanti recuperi palla - il tutto senza commettere un solo fallo.

Diogo Costa

Tre clean sheets nel Gruppo B hanno permesso al portiere 23enne di raccogliere 36 punti, anche se sono stati i rigori parati - a Patrik Schick, Kerem Demirbay e Noa Lang - in tre gare consecutive a contribuire per un quarto nei 194 punti complessivi.

I rigori parati da Diogo Costa del Porto

Come si conquistano i punti