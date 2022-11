I numeri della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23

3 Il Club Brugge ha vinto per la prima volta tre partite consecutive di Champions League ed è diventato il primo club belga a vincere le prime tre gare della fase a gironi. Robert Lewandowski, invece, è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta con tre squadre diverse: una con il Dortmund, quattro con il Bayern e una con il Barcellona.

4 Il Lipsia ha vinto le ultime quattro partite di Champions League: in precedenza non ne aveva mai vinte più di tre consecutive. Al contrario, alla seconda giornata, il Porto ha ottenuto la sua quarta sconfitta consecutiva, ma poi ha risposto con quattro vittorie ed è arrivato primo nel girone.

5 L'Atlético non vince da cinque partite in Champions League. Si tratta del suo periodo più lungo dalle nove gare consecutive senza vittorie da dicembre 2008 a dicembre 2009.

Highlights: Porto - Atlético 2-1

6 Il Bayern ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League per la terza volta (nelle ultime quattro stagioni). È diventato la prima squadra a compiere questa impresa in tre occasioni.

7 Alla quarta giornata, Mohamed Salah ha segnato la tripletta più veloce nella storia della Champions League, impiegando meno di sette minuti nel 7-1 tra Liverpool e Rangers. Rimanendo a Glasgow, il Celtic non ha mai segnato alla prima giornata delle ultime sette fasi a gironi di Champions League.

10 Alla terza giornata, Erling Haaland ha segnato almeno due gol in una gara di Champions League per la decima volta, il tutto dopo sole 22 presenze.

15 Alla quarta giornata, Alexis Sánchez è diventato il miglior marcatore cileno di tutti i tempi in Champions League, raggiungendo Arturo Vidal a quota 15 gol.

16 Sadio Mané ha vinto le ultime 16 partite di Champions League in cui ha segnato. L'ultima gara in cui ha trovato la rete ma ha perso è stata la finale del 2018 tra Liverpool e Real Madrid.

Highlights: Barcelona - Bayern 0-3

17 Rico Lewis del Manchester City (17 anni e 346 giorni) è diventato il giocatore più giovane a segnare in Champions League nella prima gara da titolare, battendo di sei giorni il record di Karim Benzema in Lione-Rosenborg del 2005, mentre Antonio Nusa del Club Brugge (17 anni e 149 giorni) è diventato il secondo marcatore più giovane in Champions League dietro Ansu Fati del Barcellona.

18 Lionel Messi è diventato il primo giocatore a segnare in 18 stagioni consecutive di Champions League, scavalcando Karim Benzema (17).

19 Il Bayern ha vinto la prima partita delle ultime 19 stagioni di Champions League dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro il Deportivo a settembre 2002. In 19 partite ha mantenuto la porta inviolata 17 volte.

20 Il Napoli è la squadra più prolifica della fase a gironi 2022/23 con 20 gol, nonché la prima squadra italiana a segnarne 20 in un girone di Champions League.

Highlights: Ajax - Napoli 1-6

24 Nessuna delle ultime 24 partite di Champions League del Marsiglia è terminata in parità. L'ultimo pareggio nella competizione è stato uno 0-0 in casa dell'Arsenal a novembre 2011. Il Lipsia, invece, ha giocato 36 gare di Champions League nella sua storia e non ha mai pareggiato 0-0.

25 Erling Haaland (22 anni e 47 giorni) è diventato il giocatore più giovane a segnare 25 gol in Champions League, battendo di 33 giorni il precedente record di Kylian Mbappé. Ci sono volute solo 20 partite per raggiungere questo traguardo, superando il primato di Ruud van Nistelrooy e Filippo Inzaghi (30 partite).

34 Il Bayern ha prolungato la propria imbattibilità nella fase a gironi a 34 partite (V31 P3), segnando in ognuna di esse. Ha vinto le ultime 13, altro record.

36 Il Manchester City ha segnato 36 gol nelle 36 partite casalinghe giocate nella fase a gironi di Champions League. Il Bayern, però, ha trovato la rete in 40 gare interne consecutive della fase a gironi, una striscia iniziata a novembre 2009.

Highlights: Man. City - Dortmund 2-1

37 Luka Modrić (Real Madrid, 37 anni e 54 giorni) è diventato il quinto marcatore più anziano nella storia della Champions League con il gol contro il Celtic alla sesta giornata.

40 Kylian Mbappé (Paris, 23 anni e 317 giorni) è diventato il giocatore più giovane a segnare 40 gol in Champions League, battendo il precedente record di Lionel Messi (24 anni e 130 giorni).

44 Il Paris ha segnato nelle ultime 44 partite della fase a gironi di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid a novembre 2015.

47 Thiago Silva (Chelsea) è diventato il 47esimo giocatore a collezionare 100 presenze in Champions League, raggiungendo questo traguardo alla quarta giornata contro l'AC Milan.

62 Alla quinta giornata, Olivier Giroud è diventato il 62esimo giocatore a raggiungere 20 gol in Champions League. A 36 anni e 25 giorni, è anche il giocatore più anziano a raggiungere questo traguardo.

Highlights: Dinamo Zagreb - Milan 0-4

74 Djibril Sow (Frankfurt) ha percorso 74 km in sei presenze, superando qualsiasi altro giocatore nella fase a gironi.

83 Toni Kroos del Real Madrid ha effettuato 83 passaggi negli ultimi 30 metri in sei partite, superando di 23 passaggi ogni altro giocatore della fase a gironi.

100 La vittoria contro la Dinamo Zagabria alla sesta giornata è stata la 100esima del Chelsea nell'era della Champions League. I Blues sono diventati la sesta squadra a raggiungere questo traguardo.

114 Il Real Madrid ha effettuato più tiri in porta di qualsiasi altra squadra della fase a gironi, 114 in sei partite. Il Bayern è quarto in classifica (106) ma è la squadra che ha inquadrato di più lo specchio (51 volte).

296 Il Francoforte ha conquistato il pallone 296 volte durante la fase a gironi, collezionando almeno 18 recuperi di palla in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

304 Nella fase a gironi sono stati segnati 304 gol (sette in più della scorsa stagione), per una media di 3,17 reti a partita.

Le statistiche non comprendono le qualificazioni se non indicato.