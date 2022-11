Guida agli ottavi di UEFA Champions League

L'urna del sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League ha decretato accoppiamenti stellari e sfide mozzafiato.

Vi raccontiamo alcuni spunti delle gare d'andata che si giocheranno a febbraio.

Prepara la tua squadra del Fantasy di UCL!

Le partite degli ottavi di finaleRound of 16 matches

14 febbraio (andata) / 8 marzo (ritorno)

AC Milan (ITA) - Tottenham Hotspur (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA) - Bayern (GER)

15 febbraio / 7 marzo

Club Brugge (BEL) - Benfica (POR)

Dortmund (GER) - Chelsea (ENG)

21 febbraio / 15 marzo

Liverpool (ENG) - Real Madrid (ESP)

Frankfurt (GER) - Napoli (ITA)

22 febbraio / 14 marzo

Leipzig (GER) - Manchester City (ENG)

Inter (ITA) - Porto (POR)

Calcio d'inizio alle 21:00 CET.

Guida alle partite

Buona la terza per il Liverpool?

Il Liverpool ha recitato il ruolo di Superman nelle ultime stagioni della competizione - e in più può vantare il miglior marcatore (in condivisione) di questa edizione, ovvero Mohamed Salah - ma il Real Madrid è stato la sua criptonite negli ultimi due anni. Nei quarti di finale 2020/21, i Reds sono usciti contro le Merengues segnando un solo gol in due partite, mentre nella finale di Parigi della passata stagione hanno perso 1-0 grazie soprattutto alla prestazione super di Thibaut Courtois.

"Questo sorteggio è proprio da Champions League", ha detto il tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp. "Il Real ha la migliore tradizione in assoluto nella competizione. Lo sappiamo. Ma sappiamo anche che nemmeno la nostra è così male. Inoltre, noi abbiamo Anfield e tutti sanno cosa significa".

Liverpool - Real Madrid: i precedenti

Il Leipzig farà di nuovo lo sgambetto al Man City?



Le due squadre si sono incontrate nella fase a gironi della scorsa stagione, quando la formazione tedesca ha avuto l'ultima parola vincendo per 2-1 nella sesta giornata. Anche nel girone d'andata i tedeschi hanno dato filo da torcere alla squadra di Pep Guardiola, con Christopher Nkunku che ha realizzato una tripletta in un 6-3 da brividi, ma il Leipzig sa che la solidità difensiva sarà fondamentale per le speranze di passare il turno.

"L'anno scorso il City aveva già una squadra eccezionale, ma quest'anno con Erling Haaland sono diventati ancora più forti", ha detto il difensore del Leipzig, Willi Orbán. "All'andata bisogna preparare il terreno per la sfida di ritorno. È così che affronteremo la partita. Giochiamo prima in casa e cercheremo di ottenere un buon risultato. Dobbiamo essere consapevoli che tutto è legato al risultato".

Highlights: Man. City - Leipzig 6-3 

Paris old boys to haunt them again?

In un altro ottavo ci sarà un'altra ripetizione di una recente finale, quando il Paris affronterà il Bayern. Nella finale del 2020, Kingsley Coman ha segnato il gol della vittoria contro il suo ex club, ma la stagione successiva la squadra francese si è vendicata ai quarti di finale nonostante le reti sia all'andata che al ritorno di un ex Paris, ovvero Eric Maxim Choupo-Moting. Questa volta il camerunese farà la differenza?

"Due ottime squadre con grandi giocatori", ha detto l'attaccante del Bayern, Thomas Müller. "Purtroppo solo una può passare al turno successivo. Non vedo l'ora di giocare questo grande duello l'anno prossimo. Sarà una grande partita!".

Highlights finale 2020: Paris - Bayern 0-1