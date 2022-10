Champions League, Giornata 6: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football riportando le probabili formazioni iniziali delle partite della Giornata 6 di UEFA Champions League.

Gioca al Fantasy Football

Martedì 1 novembre

Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Bruno Costa, Eustáquio, Otávio, Galeno; Taremi, Evanilson

Indisponibili: David Carmo (squalificato), Uribe (squalificato), Pepe (ginocchio)

In dubbio: Veron (problema muscolare)

Diffidati: nessuno

Atlético: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, João Félix

Indisponibili: Lemar (problema muscolare), Koke (problema muscolare), Marcos Llorente (adduttori)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Kondogbia, Savić

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Bakker, Andrich, Demirbay, Frimpong; Hudson-Odoi, Schick, Hložek

Indisponibili: Hincapie (squalificato), Aránguiz (polpaccio), Azmoun (problema muscolare), Bellarabi (fuori condizione), Wirtz (legamento crociato)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Bakker

Club Brugge: Mignolet; Buchanan, Mechele, Boyata; Nusa, Vanaken, Audoor, Nielsen, Meijer; Jutglà, Sowah

Indisponibili: Odoi (squalificato), Onyedika (squalificato), Sylla (squalificato), Mata (caviglia), Skov Olsen (anca)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Buchanan, Mignolet

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Firmino, Núñez

Indisponibili: Diogo Jota (polpaccio), Matip (polpaccio), Luis Díaz (ginocchio), Arthur (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Kim, Mário Rui; Ndombélé, Lobotka, Zieliński; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Indisponibili: Rrahmani (problema muscolare)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Politano

Highlights: Napoli - Liverpool 4-1

Rangers: McGregor; Tavernier, King, Davies, Barišić; Tillman, Davis, Sands; Sakala, Čolak, Kent

Indisponibili: Lundstram (squalificato), Rıdvan Yılmaz (adduttori), Goldson (coscia), Jack (polpaccio), Lawrence (ginocchio), Souttar (caviglia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Brobbey, Bergwijn

Indisponibili: Ahmetcan Kaplan (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Álvarez, Timber

Bayern: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanišić; Gravenberch, Sabitzer; Gnabry, Musiala, Coman; Tel

Indisponibili: Neuer (spalla), Müller (anca), Hernández (adduttore), Sarr (ginocchio), Sané (problema muscolare), De Ligt (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Mazraoui, Sabitzer

Inter: Onana; Škriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Džeko, Correa

Indisponibili: Brozović (coscia), D'Ambrosio (coscia), Lukaku (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Bastoni, Lautaro Martínez

Highlights: Inter - Bayern 0-2

Plzeň: Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Jirka, Vlkanova, Pilař; Chorý

Indisponibili: Mosquera (squalificato), Sýkora (ginocchio), Kliment (adduttori), Kopic (problema muscolare), Tijani (problema muscolare)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Chorý, Jemelka, Pernica

Barcelona: Iñaki Peña; Bellerín, Piqué, Alonso, Balde; Gavi, De Jong, Kessie; Fati, Ferran Torres, Raphinha

Indisponibili: Busquets (squalificato), Araújo (adduttore), Sergi Roberto (spalla), Koundé (coscia), Eric García (anca), Depay (fuori condizione), Christensen (fuori condizione), Lewandowski (a riposo)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Sporting CP: Adán; Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Ugarte, Alexandropoulos, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão

Indisponibili: Luís Neto (ginocchio)

In dubbio: Morita (polpaccio), Paulinho (problema muscolare)

Diffidati: Morita, Ugarte

Frankfurt: Trapp; Jakić, Tuta, N'Dicka; Dina Ebimbe/Knauff, Kamada, Sow, Pellegrini; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani

Indisponibili: Hasebe (ginocchio), Lenz (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Hasebe, Smolčić

Highlights: Frankfurt - Sporting CP 0-3

Marseille: Pau López; Balerdi, Mbemba, Kolašinac; Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares; Guendouzi, Harit; Alexis Sánchez

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Bailly (adduttori), Gueye (ginocchio)

Diffidati: Bailly, Veretout

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Højbjerg, Perišić; Moura, Kane, Son

Indisponibili: Richarlison (polpaccio)

In dubbio: Romero (polpaccio), Kulusevski (coscia)

Diffidati: Bentancur, Dier, Højbjerg

I dettagli del sorteggio degli ottavi

Mercoledì 2 novembre

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Ceballos; Asensio, Rodrygo, Vinícius Júnior

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Benzema (affaticamento), Tchouameni (affaticamento)

Diffidati: nessuno

Celtic: Hart; Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, Hatate; Abada, Hakšabanović, Maeda; Furuhashi

Indisponibili: McGregor (ginocchio), Starfelt (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Shakhtar: Trubin; Mykhaylichenko, Matviyenko, Bondar, Taylor; Stepanenko, Bondarenko, Sudakov; Petriak, Mudryk, Traoré

Indisponibili: Shved (muscolare), Zubkov (muscolare)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Bondar, Konoplia, Mudryk

Leipzig: Blaswich; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Schlager, Haidara; Szoboszlai, Werner; Nkunku; André Silva

Indisponibili: Gulácsi (ginocchio), Laimer (caviglia), Klostermann (caviglia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Highlights: Leipzig-Shakhtar Donetsk 1-4

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho, Chukwuemeka, Chilwell; Ziyech, Pulišić; Broja

Indisponibili: James (ginocchio), Fofana (ginocchio), Kanté (adduttori)

In dubbio: Arrizabalaga (piede), Koulibaly (ginocchio)

Diffidati: Gallagher, Mount

Dinamo Zagreb: Livaković; Ristovski, J Šutalo, Perić; Špikić, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubičić; Oršić, Petković

Indisponibili: B Šutalo (polpaccio/caviglia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Ademi

Milan: Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Hernández; Tonali, Bennacer; Rebić, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud

Indisponibili: Calabria (coscia), Florenzi (tendini coscia), Saelemaekers (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Ballo, Krunić, Tomori

Salzburg: Köhn; Dedić, Pavlović, Wöber, Ulmer; Gourna-Douath; Seiwald, Sučić, Kjærgaard; Okafor, Adamu

Indisponibili: Fernando (coscia), Capaldo (ginocchio)

In dubbio: Adamu (coscia), Solet (coscia)

Diffidati: Capaldo, Pavlović, Sučić

Man City: Ortega; Stones, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Alvarez, Foden

Indisponibili: Walker (inguine), Phillips (spalla), Haaland (piede)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Sevilla: Bounou; Montiel, Gudelj, Rekik, Telles; Jordán, Rakitić; Lamela, Isco, Gómez; Rafa Mir

Indisponibili: En-Nesyri (adduttori), Fernando (malattia), Nianzou (problema muscolare)

In dubbio: Jesús Navas (non specificato), Marcão (non specificato)

Diffidati: Carmona, Gudelj, Lamela, Montiel

Highlights: Sevilla - Man. City 0-4

Copenhagen: Grabara; Jelert, Vavro, Lund, Kristiansen; Lerager, Clem, Stamenic; Claesson, Haraldsson, Daramy

Indisponibili: Boilesen (ginocchio), Amoo (ginocchio), Zeca (ginocchio)

In dubbio: Karamoko (non specificato)

Diffidati: Claesson

Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Rothe; Emre Can, Salih Özcan; Brandt, Reyna; Modeste, Moukoko

Indisponibili: Bynoe-Gittens (spalla), Guerreiro (coscia), Meunier (mandibola)

In dubbio: Reus (caviglia)

Diffidati: nessuno

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić; Kean, Milik

Indisponibili: Danilo (squalificato), Chiesa (ginocchio), Pogba (ginocchio), De Sciglio (coscia), Di María (coscia), Bremer (coscia), Paredes (coscia), Iling-Junior (caviglia), McKennie (coscia)

In dubbio: Vlahović (coscia)

Diffidati: Miretti

Paris: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Sarabia

Indisponibili: Neymar (squalificato), Danilo (adduttori)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Ramos

Tutti i gol di Di María in Champions con il Paris

Maccabi Haifa: Cohen; Goldberg, Seck, Batubinsika; Cornud, Lavi, Mohamed, Atzili; Tchibota, Pierrot, David

Indisponibili: Haziza (adduttori), Sundgren (ginocchio), Podgoreanu (Achilles)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Atzili, Lavi, Seck

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Indisponibili: Fernandez (squalificato), Morato (caviglia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Florentino, João Mário, Gonçalo Ramos

Scarica l'app ufficiale della Champions League