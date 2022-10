Sesta giornata di Champions League: anteprima partita per partita

Il calendario della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 non conosce soste: ecco la guida alle partite della sesta e ultima giornata.

Martedì 1 novembre

Highlights: Atlético - Porto 2-1

L'anno scorso, l'Atlético ha raggiunto gli ottavi di finale a spese del Porto vincendo il confronto diretto alla sesta giornata. Stavolta, però, non sarà così, perché i colchoneros hanno perso le speranze di qualificazione mancando la vittoria contro il Leverkusen. "Ci sono due modi di accettare questo risultato: fare le vittime o continuare a lavorare. Io scelgo di continuare a lavorare", ha detto Diego Simeone, la cui squadra può conquistare almeno un posto in UEFA Europa League con una vittoria. Nessuna preoccupazione per il Porto, che può ancora vincere il girone.

Highlights: Club Brugge - Leverkusen 1-0

Dopo il pareggio alla quinta giornata contro l'Atlético, l'Europa League è l'obiettivo del Leverkusen, che però deve anche sperare in un passo falso della squadra spagnola. "Dobbiamo solo andare avanti", ha detto Callum Hudson-Odoi dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il Club Brugge ha il destino nelle proprie mani e punta al primo posto, ma l'allenatore Carl Hoefkens crede di poter vincere il girone e si schiarisce le idee dopo la sconfitta per 4-0 contro il Porto. "Sono seccato", ha detto. "Ora si tratta solo di reagire bene".

Highlights: Napoli - Liverpool 4-1

Il grande Milan del 1992/93 è l'unica squadra italiana ad aver vinto tutte e sei le partite della fase a gironi, ma il Napoli può eguagliarlo. "Finora siamo stati quasi perfetti", ha detto il tecnico Luciano Spalletti. Il Liverpool ha bisogno di una vittoria con molti gol di scarto se vuole il primo posto a spese degli ospiti, avendo perso la gara di andata per 4-1. Il difensore Andy Robertson lo ricorda bene: "È stata una serata molto deludente... ma non abbiamo nulla da perdere. Ad Anfield sono successe tante magie".

Lo sapevi?

Sono 10 le squadre che finora hanno terminato la fase a gironi a punteggio pieno: Milan, Paris, Spartak Moskva, Barcellona, Real Madrid (due volte), Bayern (due volte), Liverpool e Ajax.

Highlights: Ajax - Rangers 4-0

Battuta 4-0 ad Amsterdam alla prima giornata, la squadra scozzese deve centrare una vittoria importante per soffiare il posto in Europa League all'Ajax. "È la nostra ultima partita in casa", ha commentato il difensore James Tavernier. "Dobbiamo fare una grande prestazione per i nostri tifosi". Anche l'Ajax punta al premio di consolazione. "Il nostro obiettivo era andare avanti in Champions League, ma non ci siamo riusciti", ha spiegato Steven Berghuis. "Ora mettiamo gli occhi sull'Europa League. Siamo ancora amareggiati, ma l'obiettivo è questo".

Highlights: Inter - Bayern 0-2

Anche se le quattro posizioni del Gruppo C sono già stabilite, ci sono alcuni conti da regolare. L'Inter è stata battuta 2-0 all'andata ma ha conquistato 10 punti nelle quattro partite successive, e in più ritrova Romelu Lukaku. Non c'è da stupirsi che Simone Inzaghi sia ottimista: "Penso che abbiamo superato le aspettative... Siamo tutti contenti". Con cinque vittorie su cinque, il Bayern è altrettanto ottimista e insegue l'ennesima fase a gironi a punteggio pieno.

Lo sapevi?

Con il 4-0 contro il Plzeň alla quinta giornata, l'Inter ha registrato il suo margine di vittoria più ampio in Champions League (dalla fase a gironi alla finale) e la quarta vittoria con quattro gol di scarto.

Highlights: Barcelona - Plzeň 5-1

"Ci restano ancora quattro trofei da vincere", ha detto il tecnico del Barcellona, Xavi Hernández, dopo la sconfitta contro il Bayern alla quinta giornata che ha messo fine alle speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. "Dobbiamo essere ottimisti". I cinque volte campioni d'Europa hanno la possibilità di conquistare l'unico titolo continentale che manca ancora dalla loro bacheca, l'Europa League, mentre il Plzeň spera di ottenere i primi punti in un girone a dir poco brutale.

Highlights: Frankfurt - Sporting CP 0-3

Lo Sporting di Rúben Amorim ha vinto 3-0 a Francoforte alla prima giornata ma è alla pari con la squadra tedesca: solo chi vince a Lisbona andrà agli ottavi di finale di Champions League. "Ci aspetta una finale", ha commentato il difensore Pedro Porro. L'attaccante Randal Kolo Muani del Francoforte spera che la sua squadra possa vendicare la sconfitta contro lo Sporting dopo la vittoria contro il Marsiglia alla quinta giornata e ha dichiarato: "Non è ancora finita".

Highlights: Tottenham - Marseille 2-0

"Possiamo passare il turno vincendo davanti ai nostri tifosi", ha detto il tecnico del Marsiglia, Igor Tudor, in attesa dell'ultima gara della fase a gironi. "Cosa di più vuoi?". Solo due punti separano l'OM (quarto) dagli Spurs, che rimpiangono ancora il gol annullato nel finale contro lo Sporting CP alla quinta giornata. "Possiamo mettere al sicuro la qualificazione con la prossima partita", ha detto Lucas Moura guardando il lato positivo.

Mercoledì 2 novembre

Highlights: Celtic - Real Madrid 0-3

"Una brutta giornata può sempre capitare, ma non dobbiamo calare di intensità": queste le parole di Thibaut Courtois dopo la sconfitta per 3-2 contro il Lipsia che ha tolto un po' di smalto alle prestazioni del Real Madrid nel Gruppo F. Le merengues, infatti, potrebbero vedersi negare il primo posto se perdono punti contro il Celtic, già eliminato. Gli Hoops arriveranno sicuramente ultimi, ma il tecnico Ange Postecoglou vuole che imparino e tornino al meglio la prossima stagione: "Il mio lavoro è fare in modo di essere qui ogni anno".

Highlights: Leipzig - Shakhtar Donetsk 1-4

Dopo il pareggio contro il Celtic alla quinta giornata, lo Shakhtar può ancora scavalcare il Lipsia e strappare un posto in Champions League. "Sarà una partita difficile, ma crediamo di poter giocare bene e i tifosi ci aiuteranno a farlo", ha detto il tecnico Igor Jovićević. Il Lipsia si qualificherà con un pareggio ma, avendo perso 4-1 in casa contro lo Shakhtar alla prima giornata, sa che non avrà vita facile.

Highlights: Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0

I Blues sono già certi del primo posto nel Gruppo E e hanno ha poco per cui giocare, tranne forse per vendicarsi della sconfitta per 1-0 a Zagabria alla prima giornata che ha portato all'esonero di Thomas Tuchel. La Dinamo, però, sa che una vittoria a Londra potrebbe consentirle di rimanere in Europa. "Possiamo sperare", ha detto l'allenatore Ante Čačić dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro l'AC Milan alla quinta giornata. "Faremo del nostro meglio nell'ultima gara e vedremo cosa succede".

Highlights: Salzburg - Milan 1-1

Il primo posto nel Gruppo E è già deciso, ma il Milan deve evitare la sconfitta per non essere sorpassato dal Salisburgo al secondo posto. "Dobbiamo dare il massimo per vincere l'ultima partita e qualificarci", ha commentato il tecnico Stefano Pioli, anche se in pratica basterebbe un pareggio. In Austria, il Kronen Zeitung ha presentato questa partita come il "Gran Finale": la squadra di Matthias Jaissle sarà all'altezza? "Quella a Milano sarà una finale", ha detto l'attaccante Noah Okafor. "Se vogliamo qualificarci agli ottavi dobbiamo vincere".

Lo sapevi?

Nessuna squadra austriaca ha mai vinto una partita europea a San Siro in 12 trasferte (P2 S10).

Highlights: Sevilla - Man. City 0-4

Il Gruppo G è già deciso, con tre punti che separano ogni squadra in vista della sesta giornata. Per il City, questo significa la garanzia di un posto agli ottavi da vincitrice del girone, mentre il Siviglia finirà sicuramente terzo. "Almeno in Europa League", ha titolato AS dopo la vittoria della squadra spagnola contro il Copenaghen. Gli uomini di Jorge Sampaoli tornano in una competizione che hanno vinto ben sei volte.

Highlights: Dortmund - Copenhagen 3-0

I campioni di Danimarca sono già destinati all'ultimo posto in classifica. Dunque, il loro obiettivo in attesa del Dortmund potrebbe essere non diventare la quarta squadra a chiudere la fase a gironi di Champions League senza segnare un gol. Ad oggi, tre club hanno terminato a bocca asciutta: Deportivo La Coruña (2004/05), Maccabi Haifa (2009/10) e Dinamo Zagabria (2016/17). Per quanto riguarda il Dortmund, arriverà sicuramente secondo e potrebbe lasciare a riposo alcuni giocatori chiave.

Juventus - Paris (21:00)

Highlights: Paris - Juventus 2-1

Massimiliano Allegri non è riuscito a portare la sua squadra agli ottavi di Champions League per la prima volta in carriera e potrebbe anche mancare l'Europa League se dovesse perdere contro il Paris (che necessita di una vittoria per essere sicuro del primo posto). "Dobbiamo andare a tutti i costi in Europa League", ha detto il difensore bianconero Federico Gatti. Per la Juve è stato un autunno difficile, ma i tre diciannovenni entrati in campo nelle ultime fasi della sconfitta per 4-3 in casa del Benfica fanno sperare in un domani più luminoso.

Lo sapevi?

Il Paris non ha mai vinto in quattro partite contro la Juventus in Italia (P1 S3); tra queste c'è la sconfitta per 3-1 al ritorno della Supercoppa UEFA 1996 a Palermo.

Highlights: Benfica - M. Haifa 2-0

Il Maccabi Haifa ha subito sette gol a Parigi ma può trarre conforto dall'aver segnato una doppietta mentre si prepara a ospitare il vivace Benfica di Roger Schmidt, che con la vittoria contro la Juventus è arrivato a 20 risultati utili consecutivi in stagione (V16 P4). La giusta combinazione di risultati potrebbe comunque portare i campioni d'Israele agli spareggi per gli ottavi di Europa League. "Il Benfica è una grande squadra, ma ho chiesto al tecnico del Paris di farci un regalo battendo la Juventus", ha commentato il tecnico Barak Bakhar.

