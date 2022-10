Dinamo-Milan 0-4: Rossoneri super, ottavi a un passo

Un Milan formato super sbanca d'autorità il campo della Dinamo Zagabria e "vede" gli ottavi di UEFA Champions League. Allo Stadion Maksimir, i campioni d'Italia vincono 4-0 e per qualificarsi - il prossimo 2 novembre - potranno giocare per due risultati su tre in casa contro il Salisburgo: sono le reti di Matteo Gabbia, Rafael Leão e Olivier Giroud, oltre all'autorete di Robert Ljubičić, a regalare alla squadra di Stefano Pioli una notte da ricordare.



I padroni di casa si rendono pericolosi in apertura con l'austriaco Ljubičić, mentre Josip Mišić è bravo a fermare il croato Ante Rebić, schierato titolare dall'allenatore Rossonero. Poi sono i portieri a salire in cattedra: Ciprian Tătărușanu ferma Mišić, Dominik Livaković è attento su Giroud.



Nel finale di tempo il Milan passa. Sandro Tonali pennella su punizione, Gabbia colpisce bene di testa in tuffo sotto misura e non dà scampo al portiere avversario: per il 23enne difensore, cresciuto nel vivaio, è il primo gol in UEFA Champions League.

L'esultanza di Rafael Leão, a segno nella grande notte di Zagabria per il Milan Getty Images

Nella ripresa la squadra di Pioli dilaga. Grandissima azione personale di Rafael Leão, che si presenta a tu per tu con Livaković e riesce a superarlo. Il raddoppio non sazia i Rossoneri, che meno di dieci minuti dopo trovano il tris. Ljubičić affossa Tonali in area e l'arbitro concede il rigore, che Giroud trasforma malgrado il portiere avversario riesca a intuire.



Giroud sfiora la doppietta personale, a venti minuti dalla fine poi l'attaccante francese ex Arsenal e Chelsea manca il pallone sull'assist super di Rafael Leão ma il tocco maldestro di Ljubičić propizia il 4-0 dei campioni d'Italia.



Il centrocampista bosniaco Rade Krunić si divora il gol del 5-0, per i Rossoneri è comunque festa grande: manca solo un ultimo passo per il matematico secondo posto nel Gruppo E e la qualificazione.