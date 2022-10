SL Benfica - Juventus si giocherà senza la goal-line technology

Prima della partita di UEFA Champions League tra SL Benfica e Juventus, il club di casa - all'insaputa della UEFA e del fornitore della goal-line technology - ha commissionato dei lavori all'Estádio do SL Benfica che hanno reso inutilizzabile il sistema di tecnologia per le linee di porta già installato.

Purtroppo non sarà possibile sostituire e installare un nuovo sistema in tempo per la partita e pertanto la gara si svolgerà senza l'utilizzo della goal-line technology, come previsto invece dal regolamento della UEFA Champions League.