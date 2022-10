Quinta giornata di Champions League: anteprima delle partite di mercoledì

La fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League non conosce soste; ecco una guida alle partite della quinta giornata.

Gioca al Predictor di Champions League

Mercoledì 26 ottobre

Highlights: Porto 0-4 Club Brugge

Con quattro punti di vantaggio sulla vetta nel Gruppo B e non avendo ancora subito gol nella fase a gironi di questa stagione, il Club Brugge è già sicuro di un posto agli ottavi di finale dopo il difficile pareggio per 0-0 con l'Atlético alla quarta giornata. Un buon risultato in Belgio garantirebbe al Porto un piazzamento tra le prime due con una partita in meno. Il difensore Fábio Cardoso è pronto per un altro test: "Continuiamo a vedere ogni partita come una finale", ha detto.

Lo sapevate?

Dopo aver perso le prime sei partite in Belgio, il Porto ha vinto le ultime due.

Scarica l'app della Champions League!

Highlights: Plzeň 0-2 Inter

Nell'ultima giornata l'Inter si è vista negare in extremis la vittoria al Camp Nou, ma il vantaggio sul Barcellona le permetterebbe di assicurarsi un posto agli ottavi con una vittoria contro un Plzeň, ancora a zero punti. "Avremmo potuto chiudere il girone con due partite d'anticipo", ha dichiarato il tecnico Simone Inzaghi. "Speriamo di dare ai tifosi questa soddisfazione contro il Viktoria Plzeň".

Lo sapevate?

Nessuna squadra ceca ha mai vinto in trasferta contro una squadra di Serie A in dieci partite tra Champions League e Coppa dei Campioni (P3 S7).

Highlights: Rangers 0-3 Napoli

Con quattro vittorie in quattro giornate, il Napoli ha confermato la sua qualificazione nel Gruppo A alla quarta giornata, mentre i Rangers hanno toccato il fondo con la sconfitta per 7-1 in casa contro il Liverpool, la peggiore della sua storia. Ancora a secco di punti, adesso gli scozzesi sono in fondo alla classifica a quattro lunghezze di distanza dall'Ajax. "Abbiamo la possibilità di recuperare a Napoli", ha dichiarato a UEFA.com il centrocampista Scott Arfield.

Lo sapevate?

I Rangers hanno vinto solo una volta in 12 trasferte UEFA contro squadre italiane (P2 S9): 3-2 a Livorno nella fase a gironi della Coppa UEFA 2006/07.

Highlights: Liverpool 2-1 Ajax

La tripletta di Mohamed Salah in sei minuti in casa dei Rangers ha fatto esultare l'egiziano dopo un inizio di stagione lento per i suoi standard. "Quando giochiamo come sappiamo, siamo una buona squadra", ha detto il tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp, a cui basta evitare la sconfitta in casa dell'Ajax per avere la certezza di qualificarsi. La squadra di Alfred Schreuder ha perso 4-2 a Napoli nella quarta giornata, ma ha giocato meglio di quanto suggerisca il punteggio.

Lo sapevate?

Il Liverpool ha segnato un gol in entrambe le precedenti trasferte in casa dell'Ajax: una sconfitta per 5-1 nel 1967 e una vittoria per 1-0 nel 2020.

Highlights: Leverkusen 2-0 Atlético

La terza del Gruppo B ospita la quarta in uno scontro diretto fondamentale. Nell'ultima giornata l'Atlético ha perso in casa contro il Club Brugge, ma con una vittoria la squadra di Diego Simeone sarebbe almeno matematicamente terza. Il Leverkusen di Xabi Alonso non può permettersi un altro passo falso: il nuovo allenatore ha imparato, nella sconfitta casalinga per 3-0 contro il Porto della scorsa settimana, che "i piccoli errori possono essere fatali in Champions League".

Lo sapevate?

L'Atlético ha vinto solo una delle ultime nove partite europee giocate in casa (P2 S6).

Highlights: Bayern 2-0 Barcelona

"Abbiamo 12 punti in quattro partite nel gruppo più difficile e siamo agli ottavi di finale", ha commentato Julian Nagelsmann dopo che il Bayern ha vinto la seconda partita del girone contro il Plzeň. "Ora vogliamo arrivare primi nel girone". Tuttavia, con il Barcellona alla ricerca disperata di una vittoria - e l'ex-Bayern Robert Lewandowski ora in testa alla classifica della fase a gironi con cinque gol - non possono aspettarsi favori.

Lo sapevate?

Il Bayern ha vinto le ultime quattro partite contro il Barcellona, segnando 16 gol e subendone due.

Highlights: Sporting CP 2-0 Tottenham

"Non puoi mai sapere cosa succederà in Champions League", ha detto Heung-Min Son dopo la vittoria degli Spurs nella quarta giornata contro il Frankfurt. Dopo aver battuto il Tottenham a Lisbona, lo Sporting ha perso due partite su due contro il Marsiglia, con dei rossi pesanti che si accumulano.

Lo sapevate?

Il Tottenham ha vinto dieci delle ultime 12 partite casalinghe nelle fasi a gironi della UEFA Champions League (S2), vincendo le ultime quattro di fila.

Highlights: Marseille 0-1 Frankfurt

"È un girone molto combattuto", ha dichiarato il capitano dell'Eintracht, Sebastian Rode, aggiungendo: "Tutto è ancora possibile se vinciamo le nostre due partite". I campioni in carica dell'Europa League sono ultimi a due punti di distanza dall'OM, che si è risollevato in classifica con le due vittorie consecutive contro lo Sporting, anche se il difensore Chancel Mbemba è consapevole che c'è ancora molto da fare: "Non abbiamo ancora smesso di lottare".

Lo sapevate?

Il Marsiglia ha perso 4-0 nell'unico precedente in trasferta contro il Frankfurt, nella fase a gironi dell'Europa League 2018/19.