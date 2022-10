Guida alla quinta giornata di UEFA Champions League

La UEFA Champions League prosegue con la quinta giornata che si giocherà tra martedì e mercoledì.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti tra le 16 partite di questa giornata.

25 ottobre

Gruppo E: Salzburg - Chelsea, Dinamo Zagreb - AC Milan

Gruppo F: Celtic - Shakhtar, Leipzig - Real Madrid

Gruppo G: Sevilla - Copenhagen, Dortmund - Man City

Gruppo H: Paris - Maccabi Haifa, Benfica - Juventus

26 ottobre

Gruppo A: Napoli - Rangers, Ajax - Liverpool

Gruppo B: Club Brugge - Porto, Atlético - Leverkusen

Gruppo C: Inter - Plzeň, Barcelona - Bayern

Gruppo D: Tottenham - Sporting CP, Frankfurt - Marseille

Riuscirà Bellingham a trascinare il BVB alla vittoria sul City?

Highlights: Man. City 2-1 Dortmund

La presenza di Erling Haaland nella sfida in casa del Dortmund tra il City e i suoi ex compagni è in dubbio: con la squadra di Pep Guardiola già qualificata, il norvegese potrebbe riposare. Col BVB a caccia del punto che gli garantirebbe un posto agli ottavi di finale, Jude Bellingham potrebbe essere il protagonista più atteso della sfida. Il numero 22 del Dortmund ha infatti ammesso che sarebbe speciale trovare la qualificazione nella partita contro i suoi connazionali: "Sarebbe fantastico, no?".

Anche lui artefice di un grande inizio di stagione, il centrocampista inglese è stato capitano del Dortmund nelle ultime settimane (traguardo straordinario visto che ha solo 19 anni) e Guardiola è un suo fan da quando il City ha incontrato il BVB nei quarti di finale della Champions League 2020/21, quando il tecnico ha detto sorridendo: "Non posso crederci [che abbia solo 17 anni]; forse sta mentendo sull'età!". Lo crescita di Bellingham da allora è stata vertiginosa, tanto che Roy Keane, leggenda del Man United, ha detto di lui: "Indossa il numero 22, perché è un 10, un 8 e un 4. È un calciatore completo".

Il Barcelona in un déjà vu contro il Bayern

Highlights: Bayern 2-0 Barcelona

La scorsa stagione è stata la prima dal 2000/01 in cui il Barcellona non è riuscito a superare la fase a gironi, ma la speranza che si trattasse di un incidente di percorso appare velleitaria vista la precaria classifica del Gruppo C. I Blaugrana hanno bisogno che il Plzeň faccia risultato in casa dell'Inter e al contempo devono fermare la corsa inarrestabile nella fase a gironi del Bayern che vince da 11 gare consecutive in questa fase (record della competizione).

Per cercare di fare innanzitutto la propria parte, il Barcellona si affiderà senza dubbio all'ex attaccante dei bavaresi, Robert Lewandowski. Cinque gol in quattro partite del girone dimostrano che il 34enne è ancora in gran forma, ma anche lui sarebbe d'accordo che la strada è in salita per la propria squadra. Il contrasto è netto anche per il polacco, visto che nella quinta giornata della scorsa stagione è diventato il primo giocatore a segnare in nove presenze consecutive in Champions League in più di un'occasione.

L'Ajax a caccia di punti preziosi in casa contro il Liverpool

Highlights: Liverpool 2-1 Ajax

Joël Matip ha parlato dopo aver segnato il gol della vittoria del Liverpool nei minuti finali della contro l'Ajax: "Tornare in corsa prendendo tre punti contro una grande squadra, è un buon passo". Tuttavia, nemmeno il difensore avrebbe potuto immaginare che quel gol si sarebbe rivelato un momento da sliding doors, visto che le due squadre si ritrovano ad Amsterdam con la squadra di Anfield in vantaggio di sei punti sugli olandesi che occupano la terza posizione.

I Reds hanno segnato 14 gol nelle quattro partite successive, tra le quali spicca una fondamentale vittoria per 1-0 in casa contro l'allora imbattuto Manchester City in Premier League. L'Ajax, invece, ha perso tre delle cinque partite successive, con dieci gol subiti nelle due partite di Champions League contro il Napoli. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non si arrende e che è pronta a lottare", ha dichiarato Daley Blind dopo la seconda sconfitta. La squadra di Alfred Schreuder avrà bisogno di questa mentalità se vorrà ribaltare la situazione e tornare in corsa per la qualificazione.

Quando si giocheranno le altre partite della fase a gironi di UEFA Champions League? Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Uno sguardo al futuro

• La vittoria per 4-1 dello Shakhtar in casa del Leipzig è stato uno dei risultati più clamorosi della prima giornata ma i tedeschi hanno l'occasione di riscattarsi nell'ultima giornata del girone.

• Il Bayern nella passata stagione è stata una delle tre squadre a chiudere a punteggio pieno. Se dovesse battere il Barcellona alla quinta giornata, avrebbe l'occasione di vincere nuovamente sei partite su sei all'ultima giornata in casa contro l'Inter.

• Porto e Atlético nell'ultima giornata della passata stagione sono stati protagonisti di una sfida al cardiopalma. In quell'occasione si qualificarono i ragazzi di Diego Simeone nonostante fossero sfavoriti alla vigilia. Le due formazioni si affronteranno nuovamente alla sesta giornata di questa edizione: aspettatevi un'altra sfida stellare.