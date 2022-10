Quarta giornata Champions League, mercoledì: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà ai fantallenatori del Fantasy Football una mano nella preparazione della formazione per la quarta giornata di UEFA Champions League, inserendo le probabili formazioni, la lista degli indisponibili, quelli in dubbio e in diffida.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente

Mercoledì 12 ottobre

Atlético: Oblak; Molina, Savić, Giménez, Reinildo, Carrasco; Correa, Koke, Witsel, Griezmann; Matheus Cunha

Indisponibili: Felipe (muscolare), Reguilón (inguine), Marcos Llorente (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Skov Olsen, Vanaken, Onyedika, Nielsen; Sowah, Jutglà

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: Onyedika, Odoi, Sylla

Highlights: Club Brugge 2-0 Atlético

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Kim, Mário Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Ndombélé; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

Indisponibili: Osimhen (coscia), Rrahmani (muscolare)

In dubbio: nessuno

Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn

Indisponibili: Ihattaren (forma), Rensch (non specificato), Tadić (squalificato)

In dubbio: nessuno

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barišić; Tillman, Davis, Lundstram; Sakala, Čolak, Kent

Indisponibili: Lawrence (ginocchio), Souttar (caviglia)

In dubbio: nessuno

In diffida: Lundstram

Liverpool: Alisson Becker; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Thiago Alcántara; Salah, Firmino, Carvalho; Darwin Núñez

Indisponibili: Alexander-Arnold (caviglia), Luis Díaz (ginocchio), Matip (polpaccio), Arthur (coscia)

In dubbio: Jones (polpaccio), Robertson (ginocchio)

Highlights: Liverpool 2-0 Rangers

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Amiri, Aránguiz, Demirbay, Bakker; Diaby, Hudson-Odoi; Schick

Indisponibili: Andrich (squalificato), Frimpong (squalificato), Azmoun (polpaccio), Palacios (coscia), Wirtz (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Uribe, Eustáquio; Otávio, Pepê; Taremi, Evanilson

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

In diffida: David Carmo, João Mário, Uribe

Plzeň: Tvrdoň; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Vlkanova, Mosquera; Chorý

Indisponibili: Sýkora (ginocchio), Staněk (spalla)

In dubbio: Hejda (contusione)

In diffida: Chorý, Jemelka

Bayern: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Sané; Mané

Indisponibili: Davies (contusione alla testa), Hernández (adduttore), Neuer (spalla), Sarr (ginocchio), Musiala (malattia), De Ligt (adduttore), Gnabry (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Highlights: Bayern 5-0 Plzeň

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha

Indisponibili: Ronald Araújo (adduttore), Koundé (coscia), Bellerín (polpaccio), Depay (bicipite femorale), Christensen (caviglia), Kessie (muscolare)

In dubbio: nessuno

In diffida: Busquets

Inter: Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Lautaro Martínez

Indisponibili: Brozović (coscia), Cordaz (ginocchio), Lukaku (coscia)

In dubbio: Correa (ginocchio)

In diffida: Bastoni

Sporting CP: Israel; Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão

Indisponibili: Adán (squalificato), Luís Neto (ginocchio), St. Juste (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Morita

Marseille: Pau López; Mbemba, Bailly, Gigot; Kaboré, Guendouzi, Veretout, Nuno Tavares; Harit, Cengiz Ünder; Alexis Sánchez

Indisponibili: Kolašinac (non specificato)

In dubbio: Clauss (coscia), Guendouzi (caviglia)

Highlights: Marseille 4-1 Sporting CP

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić; Son, Kane, Richarlison

Indisponibili: Kulusevski (coscia)

In diffida: Højbjerg

Frankfurt: Trapp; N'Dicka, Hasebe, Tuta; Jakić, Sow, Rode, Lenz; Götze, Kamada; Kolo Muani

Indisponibili: Onguéné (coscia), Knauff (coscia), Pellegrini (spalla)

In dubbio: nessuno

Martedì 11 ottobre

Copenhagen: Grabara; Lund, Khocholava, Boilesen; Jelert, Stamenic, Lerager, Kristiansen; Claesson, Haraldsson, Daramy

Man City: Ederson; João Cancelo, Akanji, Laporte, Sergio Gómez; Gündoğan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Grealish

Highlights: Man City 5-0 Copenhagen

Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Lavi, Mohamed, Chery; Atzili, Pierrot, David.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuardrado, Paredes, Rabiot, McKennie; Di María, Vlahović

Dinamo Zagreb: Livaković; Ristovski, J Šutalo, Perić; Špikić, Ivanušec, Mišić, Ademi, Ljubićić; Petković, Oršić

Salzburg: Köhn; Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer; Gourna-Douath; Seiwald, Sučić, Kjærgaard; Šeško, Okafor

Milan: Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Krunić, Tonali, Bennacer; Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud

Chelsea: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovačić, Jorginho, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang

Highlights: Chelsea 3-0 Milan

Celtic: Hart; Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O’Riley, Hatate, Maeda; Hakšabanović, Furuhashi, Abada

Leipzig: Blaswich; Simakan, Orbán, Gvardiol, Raum; X Schlager, Haidara; Szoboszlai, Nkunku, Werner; André Silva

Shakhtar: Trubin; Mykhaylichenko, Bondar, Matviyenko, Konoplia; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Traoré

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard

Highlights: Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk

Dortmund: Kobel; Meunier, Süle, Hummels, Rothe; Bellingham, Özcan, Adeyemi, Malen, Brandt; Modeste

Sevilla: Bounou; Carmona, Nianzou, Marcão, Acuña; Navas, Rakitić, Gudelj, Suso; En-Nesyri, Lamela

Paris: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar

Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Fernandez, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos

Highlights: Benfica 1-1 Paris

