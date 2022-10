Le partite di mercoledì: la Juve soffre ma vince, il Milan affonda

La Juventus chiude tardi la gara contro il Maccabi Haifa (doppietta di Rabiot e tre assist di Di María), mentre il Milan concede il tris al Chelsea. Sugli altri campi, Manchester City (doppietta di Haaland) e Real Madrid proseguono a punteggio pieno e l'altra partita del Gruppo H tra Benfica e Paris finisce in parità.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della terza giornata.

Gruppo E

Il Chelsea conquista la prima vittoria stagionale in Champions League e abbandona l'ultimo posto nel Gruppo E. Gli ospiti cominciano bene ma lasciano smarcato Thiago Silva per tre calci piazzati consecutivi; sull'ultimo, il suo colpo di testa viene fermato ma poi ribadito in rete da Wesley Fofana. Rade Krunić spreca una ghiotta occasione allo scadere del primo tempo, ma il Milan non riesce a fare di più. Il secondo gol dei padroni di casa è opera di Pierre Emerick-Aubameyang su cross di Reece James, che firma il terzo sorprendendo il Milan in una costruzione dal basso.

Noah Okafor suggella la prima vittoria del Salisburgo nel Gruppo E trasformando con freddezza un calcio di rigore. Gli ospiti iniziano bene e Josip Mišić impegna Philipp Köhn con un tiro dalla distanza. La squadra di casa, però, prende ben presto le redini dell'incontro e passa in vantaggio quando Sadegh Moharrami atterra Andreas Ulmer in area; Okafor si incarica di battere dal dischetto e spiazza Dominik Livaković. Negli ultimi minuti, Köhn viene nuovamente chiamato in causa neutralizzando Josip Drmić.

Gruppo F

André Silva segna due gol nel secondo tempo di una gara avvincente, in cui i padroni di casa colpiscono anche un palo e vedono annullarsi due gol dal VAR. La rete di Christopher Nkunku fa la differenza prima dell'intervallo, ma ben presto Jota riporta il Celtic in parità. Le occasioni si susseguono su entrambi i fronti, ma il Lipsia è più concreto e vince con la doppietta di André Silva.

I brasiliani Rodrygo e Vinícius Jr segnano nella prima mezz'ora e permettono al Real Madrid di proseguire a punteggio pieno. Il tiro al volo improvvisato di Oleksandr Zubkov alla fine del primo tempo riporta in gara lo Shakhtar, che nella ripresa prende coraggio e si fa avanti più spesso, ma i campioni in carica resistono e si preparano alla quarta giornata con cinque punti di vantaggio nel Gruppo F.

Gruppo G

Erling Haaland segna al primo tocco di palla e apre la strada a un'altra eclatante vittoria interna del Manchester City. L'attaccante norvegese firma l'1-0 su assist di João Cancelo al 7' e raddoppia al 32', arrivando a 28 gol in sole 22 presenze in Champions League. Il portiere del Copenaghen, Kamil Grabara, effettua ben 12 parate ma non può evitare il tracollo della sua squadra. Dopo un autogol di David Khocholava, Riyad Mahrez trasforma un rigore, mentre Julián Álvarez segna la rete del 5-0 dopo una bella incursione di Jack Grealish.

Il Dortmund consolida il secondo posto nel Gruppo G grazie a una vittoria imponente in Spagna. La squadra tedesca passa in vantaggio con Raphaël Guerreiro e dilaga nel primo tempo con i gol di Jude Bellingham e Karim Adeyemi. Youssef En-Nesyri accorcia per i padroni di casa a inizio ripresa, ma Julian Brandt mette al sicuro la seconda vittoria del Dortmund in questa edizione.

Gruppo H

Angel Di María torna alla grande e serve tre assist nella prima vittoria della Juventus nel Gruppo H. Al 35', l'argentino serve in profondità Adrien Rabiot, che insacca di potenza. All'inizio del secondo tempo libera Dušan Vlahović, che non dà scampo a Joshua Cohen. Al 75', Din David accorcia per la squadra israeliana, ma di nuovo Rabiot svetta di testa su calcio d'angolo di Di María e vanifica ogni speranza di rimonta.

Il Benfica tiene il passo del Paris in testa al Gruppo H grazie a un autogol di Danilo dopo una magia di Lionel Messi. Gli ospiti devono affidarsi a Gianluigi Donnarumma nelle prime battute dell'incontro, ma poi Messi apre le marcature con un sontuoso tiro a rientrare dal limite dell'area. La formazione portoghese non abbandona il suo piano gara e pareggia quando Enzo Fernandez crossa al centro e Danilo (ex Porto) supera il proprio portiere. Dopo l'intervallo, entrambe le squadre vanno alla ricerca del gol partita ma trovano Odisseas Vlachodimos e Donnarumma in forma smagliante.

