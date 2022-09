Gli stadi tornano pieni nelle competizioni UEFA

Le prime serate di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League hanno riportato in massa i tifosi negli stadi, con oltre 2,5 milioni di spettatori complessivi tra la prima e la seconda giornata.

Per segnare l'inizio della prima stagione senza eccessive restrizioni per il COVID-19, i tifosi di tutte le squadre in campo sono tornati ad affollare gli spalti, con due club tedeschi che hanno raggiunto cifre ragguardevoli.

Ben 71.000 spettatori hanno assistito al 3-0 del Borussia Dortmund sul Copenaghen alla prima giornata. In genere, le gare casalinghe europee del BVB attirano circa 66.000 spettatori, ma l'introduzione dei posti in piedi in sicurezza da parte della UEFA ha contribuito a consolidare il famoso Muro Giallo.

Alla seconda giornata è stato il Bayern München a fare la differenza. La squadra di Julian Nagelsmann si è assicurata un 2-0 contro il Barcellona dell'ex di turno Robert Lewandowski, ma soprattutto lo ha fatto davanti a un pubblico che non aveva mai registrato in Europa: 75.000 spettatori, grazie allo spazio in più per i tifosi in piedi.

In totale, le 32 partite di Champions League della prima e della seconda giornata hanno attirato complessivamente poco meno di 1,5 milioni di spettatori (un'ottima media di oltre 45.700 a partita), per un aumento di oltre il 60% rispetto alle prime giornate della stagione 2021/22 (poco più di 900.000). Quest'ultima cifra rappresentava di per sé un risultato notevole, dato che le restrizioni COVID avevano limitato a soli 80.000 gli spettatori complessivi per le prime 32 partite del 2020/21.

I dati per il 2022/23 sono stati di rilievo anche per le due competizioni del giovedì. Oltre 74.000 persone hanno assistito alla sconfitta interna per 1-0 del Manchester United contro la Real Sociedad, mentre il totale in Europa League è stato di circa 700.000 spettatori (una media di poco oltre 22.500 a partita, con l'Arsenal che deve ancora giocare in casa). Quasi 375.000 persone hanno invece assistito alle partite di Europa Conference League.

Tra le squadre in campo in Conference League, tre rappresentavano nazioni che giocavano per la prima volta a questo livello: Ballkani (Kosovo), Vaduz (Liechtenstein) e Žalgiris Vilnius (Lituania), la cui partecipazione ha contribuito ad aumentare la visibilità del calcio nei rispettivi paesi.

Il messaggio è questo: il calcio europeo torna senza mezzi termini dopo la pandemia. Con altre quattro giornate da giocare da qui a inizio novembre, le competizioni riprenderanno a passo spedito dopo la sosta per le nazionali.