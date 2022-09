Milan-Dinamo Zagreb 3-1: prima vittoria per i Rossoneri

Il Milan vince 3-1 contro la Dinamo Zagreb nella seconda gara del Gruppo E di UEFA Champions League. A sbloccare il risultato ci pensa Olivier Giroud su rigore, poi raddoppia Alexis Saelemaekers nel second tempo. Mislav Oršić accorcia le distanze, poi è Tommaso Pobega a chiudere il discorso.

I Rossoneri partono forte, davanti al calore del pubblico di San Siro, dominano il gioco ma creano poco inizialmente. Dopo un paio di tiri del Milan, con Ismaël Bennacer che impensierisce Livaković, arriva la prima vera occasione del match, per la Dinamo: Sadegh Moharrami trova la risposta di Mike Maignan.

Funziona il pressing asfissiante del Milan, ma qualche imprecisione di troppo in fase di possesso limita le occasioni. Ed è la Dinamo ad andare ancora vicino al gol, con Oršić che sfiora la rete col destro a giro. Poco prima dell'intervallo ecco l'episodio che sblocca la gara: Rafael Leāo si conquista un rigore, Giroud è una sentenza.

Highlights: Salzburg-Milan 1-1

Il secondo tempo si apre con una meraviglia: azione bellissima, con i quattro davanti tutti coinvolti e Saelemaekers che di testa trova il secondo gol in due partite.

Proprio quando il Milan sembra in controllo arriva la rete che riapre tutto: Oršić chiude alla grande una bella azione di squadra con un assist pregevole di Petković.

E' Pobega a chiudere la gara definitivamente, con il suo primo gol in UEFA Champions League, alla seconda presenza. Da quel momento in poi solo Milan in campo, con i tre punti conquistati senza altri problemi.

L'esultanza di Saelemaekers

Formazioni iniziali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leāo; Giroud.

Dinamo Zagreb (5-3-2): Livaković; Moharrami, Ristovski, J Šutalo, Perić, Ljubičić; Ademi, Mišić, Ivanušec; Oršić, Petković