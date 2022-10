Classifica marcatori Champions League: Sané scavalca Haaland, Lewandowski e Mbappé

Con una doppietta contro il Plzeň, Leroy Sané arriva a quattro gol in UEFA Champions League 2022/23 e scavalca sei giocatori a quota tre, fra cui Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) e Robert Lewandowski (Barcellona).

Classifica marcatori di Champions League 2022/23 4 Leroy Sané (Bayern)

3 Erling Haaland (Man City)

3 Robert Lewandowski (Barcelona)

3 Mohammed Kudus (Ajax)3 Kylian Mbappé (Paris)

3 Giacomo Raspadori (Napoli)

3 Piotr Zieliński (Napoli)

Con la tripletta contro il Plzeň alla prima giornata, Lewandowski era salito in vetta alla classifica cannonieri, ma il suo passaggio a vuoto contro il Bayern ha permesso ad Haaland e Mbappé di raggiungerlo. Entrambi sono andati a segno per la seconda partita consecutiva dopo una doppietta nella prima.

Alla terza giornata, Sané ha poi firmato due gol nella vittoria del Bayern contro il Plzeň, andando a segno per la terza gara consecutiva, mentre Giacomo Raspadori si è unito ai giocatori a tre reti con una doppietta ad Amsterdam. Stesso numero di marcature per il suo compagno Piotr Zieliński e per Mohammed Kudus dell'Ajax.

Statistiche Champions League 2022/23

Classifica assist in Champions League 2022/23

3 João Cancelo (Man City)

3 André-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

2 Steven Berghuis (Ajax)

2 Kevin De Bruyne (Man City)

2 Ousmane Dembélé (Barcelona)

2 Jeremie Frimpong (Leverkusen)

2 Leon Goretzka (Bayern)

2 Ferran Jutglà (Club Brugge)

2 Joshua Kimmich (Bayern)

2 Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

2 Rafael Leão (Milan)

2 Mykhailo Mudryk (Shakhtar)

2 Jamal Musiala (Bayern)

2 Mathías Olivera (Napoli)

2 Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

2 Giovanni Reyna (Dortmund)

2 Georgiy Sudakov (Shakhtar)

2 Mehdi Taremi (Porto)

Classifica gol+assist in Champions League 2022/23

5 Leroy Sané (Bayern)

4 Ferran Jutglà (Club Brugge)

4 Mohammed Kudus (Ajax)

4 Mykhailo Mudryk (Shakhtar)

4 Giacomo Raspadori (Napoli)

4 André-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

4 Piotr Zieliński (Napoli)

Triplette in Champions League 2022/23

Robert Lewandowski (Barcelona - Plzeň 5-1), 07/09/22

Capocannonieri della Champions League per edizione (dalla fase a gironi alla finale)

Tutti gol di Karim Benzema nel 2021/22

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

Van Nistelrooy: i miei tre gol più belli

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Statistiche assolute della Champions League