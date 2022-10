Classifica marcatori Champions League 2022/23: Lewandowski e Salah agganciano Haaland

Robert Lewandowski e Mohamed Salah hanno agganciato Erling Haaland a quota cinque gol in vetta alla classifica dei marcatori della UEFA Champions League. Lewandowski ha segnato due gol nello spettacolare pareggio tra Barcellona e Inter, mentre Salah del Liverpool ha segnato la tripletta più veloce nella storia della competizione, in soli sei minuti e 12 secondi.

Classifica marcatori di Champions League 2022/23 5 Erling Haaland (Man City)

5 Robert Lewandowski (Barcelona)

5 Mohamed Salah (Liverpool)

4 Jude Bellingham (Dortmund)

4 Kylian Mbappé (Paris)

4 Giacomo Raspadori (Napoli)

4 Leroy Sané (Bayern)

3 Mohammed Kudus (Ajax)

3 Noah Okafor (Salzburg)

3 Piotr Zieliński (Napoli)

Con la tripletta contro il Plzeň alla prima giornata, Robert Lewandowski era salito in vetta alla classifica cannonieri, ma da allora non aveva più segnato, prima della doppietta contro l'Inter. Mbappé e Bellingham sono entrambi andati a bersaglio in tutte le gare finora disputate.

Statistiche Champions League 2022/23

Classifica assist in Champions League 2022/23

4 João Cancelo (Man City)

4 Diogo Jota (Liverpool)

3 Ángel Di María (Juventus)

3 Leon Goretzka (Bayern)

3 Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

3 André-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

Classifica gol+assist in Champions League 2022/23

6 Leroy Sané (Bayern)

5 Jude Bellingham (Dortmund)

5 Leon Goretzka (Bayern)

5 Erling Haaland (Man City)

5 Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

5 Giacomo Raspadori (Napoli)

5 Mohamed Salah (Liverpool)

5 Piotr Zieliński (Napoli)

Triplette in Champions League 2022/23

Robert Lewandowski (Barcelona - Plzeň 5-1), 07/09/22

Mohamed Salah (Rangers - Liverpool 1-7), 12/10/22

Capocannonieri della Champions League per edizione (dalla fase a gironi alla finale)

Tutti gol di Karim Benzema nel 2021/22

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

Van Nistelrooy: i miei tre gol più belli

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Statistiche assolute della Champions League