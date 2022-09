Le partite di mercoledì: il Napoli travolge il Liverpool, l'Inter si arrende al Bayern

Dopo un primo tempo strepitoso, il Napoli batte il Liverpool 4-1 e annuncia all'Europa intera che fa sul serio in UEFA Champions League. Vittoria schiacciante anche per l'Ajax, mentre l'Inter si arrende in casa contro il Bayern. Sugli altri campi si registrano i facili successi di Barcellona e Sporting CP, oltre al clamoroso 2-1 dell'Atlético contro il Porto con tre gol nel recupero (l'ultimo al 101').

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della prima giornata di UEFA Champions League 2022/23.

Predictor Champions League

Gruppo A

Il Napoli stupisce al Diego Armando Maradona. Dopo un palo di Victor Osimhen a inizio gara, Zieliński apre le marcature dal dischetto per fallo di mano di James Milner. Quindi, Osimhen sbaglia un rigore, ma Andre-Frank Zambo Anguissa raddoppia al 31'. Osimhen è costretto a uscire per infortunio, ma il subentrato Giovanni Simeone non lo fa rimpiangere e firma il 3-0 poco prima dell'intervallo. A inizio ripresa arriva la seconda rete di Zieliński; poi, Luis Díaz accorcia, ma ormai è troppo tardi per i vicecampioni d'Europa.

13/09: Liverpool - Ajax, Rangers - Napoli

Proprio come 12 mesi fa, l'Ajax vince con il botto alla prima giornata. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con un colpo di testa di Edson Álvarez, gli ospiti sono costretti a inseguire ma incassano altri due gol di Steven Berghuis e Mohammed Kudus. I Rangers provano a riguadagnare terreno: Borna Barišić vede annullarsi un gol, poi Ryan Kent colpisce un palo, ma la rete nel finale di Steven Bergwijn li condanna alla seconda sconfitta per 4-0 in cinque giorni.

13/09: Liverpool - Ajax, Rangers - Napoli

Gruppo B

Antoine Griezmann strappa la vittoria in un finale rocambolesco, con tutti e tre i gol segnati dopo il 90'. Griezmann devia in rete su tocco di Axel Witsel all'11' di recupero, riportando in vantaggio i colchoneros dopo l'1-0 con un tiro deviato di Mario Hermoso al 91' e il pareggio del Porto su rigore con Mateus Uribe al 96'.

13/09: Porto - Club Brugge, Leverkusen - Atlético

Abakar Sylla segna il gol che basta al Club Brugge per superare il Leverkusen. Dopo un avvio di gara cauto, la partita diventa avvincente e Moussa Diaby sfiora il gol. Prima dell'intervallo arriva la rete di Sylla, che svetta su un corner sul primo palo e coglie Lukas Hradecky alla sprovvista. Il Leverkusen si spinge in cerca del pareggio e Patrik Schick vede annullarsi due gol per fuorigioco, ma il Bruges resiste e strappa i tre punti.

13/09: Porto - Club Brugge, Leverkusen - Atlético

Classifiche

Gruppo C

Il Bayern vince a San Siro senza troppe complicazioni. Leroy Sané regala agli ospiti il meritato vantaggio a metà del primo tempo, quando aggancia un lancio lungo di Joshua Kimmich, aggira André Onana e deposita in rete. L'Inter tenta la reazione, ma il raddoppio del Bayern ne smorza l'entusiasmo: sul 2-0 c'è anche l'elemento sfortuna, perché Danilo D'Ambrosio conclude nella propria porta dopo un ottimo lavoro di Kingsley Coman e Sané.

13/09: Plzeň - Inter, Bayern - Barcelona

Lewandowski mette a segno la sesta tripletta in Champions League e spalanca la strada alla comoda vittoria del Barcellona. Franck Kessié apre le marcature di testa, mentre Lewandowski raddoppia con un tiro dal limite sul secondo palo. Jan Sýkora ridà qualche speranza ai campioni della Repubblica Ceca con un gol di testa, ma Lewandowski firma il secondo gol personale nel recupero del primo tempo e il terzo dal limite dell'area a metà della ripresa. Ferran Torres entra dalla panchina e fissa il punteggio sul 5-1.

13/09: Plzeň - Inter, Bayern - Barcelona

Gruppo D

Marcus Edwards fa la differenza e regala allo Sporting CP la sua prima vittoria in Germania. L'ex Tottenham è sempre pericoloso e porta in vantaggio gli ospiti a metà del secondo tempo finalizzando un veloce contropiede. Cinque minuti dopo propizia il raddoppio di Francisco Trincão, mentre Nuno Santos mette la gara al sicuro dopo una bella volata e un cross di Pedro Porro. La migliore occasione per il Francoforte, all'esordio nella fase a gironi, capita a inizio gara, ma Randal Kolo Muani viene fermato dopo aver intercettato un brutto retropassaggio.

13/09: Sporting CP - Tottenham, Marseille - Frankfurt

I primi gol di Richarlison permettono al Tottenham di Antonio Conte di iniziare con una vittoria contro il Marsiglia, ridotto in dieci uomini. I francesi dominano fino al 48', quando Chancel Mbemba viene espulso per una brutta entrata su Heung-Min Son. Il Tottenham fa ancora fatica, ma poi arriva il primo gol di Richarlison con un colpo di testa su un bel cross di Ivan Perišić. Il brasiliano raddoppia all'81' con un'altra incornata.

13/09: Sporting CP - Tottenham, Marseille - Frankfurt