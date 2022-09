Inter-Bayern 0-2: super Bayern, l'Inter si inchina

L'Inter si inchina allo strapotere del Bayern Monaco e inizia con una sconfitta casalinga la sua avventura stagionale in UEFA Champions League. A San Siro, nella giornata inaugurale del Gruppo C, i Nerazzurri si arrendono 2-0 alla squadra di Julian Nagelsmann: sblocca nel primo tempo Leroy Sané, che propizia anche l'autorete di Danilo D'Ambrosio nella ripresa.



Simone Inzaghi sceglie in porta André Onana al posto del capitano Samir Handanović, mentre a centrocampo Nicolò Barella si accomoda in panchina per lasciar spazio a Henrikh Mkhitaryan. Sono però i campioni di Germania, che pressano altissimo gli avversari, a prendere immediatamente il comando delle operazioni. Onana, nazionale del Camerun arrivato dall'Ajax, è attento su Joshua Kimmich, mentre l'ex juventino Kingsley Coman sbaglia il pallonetto su un'uscita "pentita" del portiere avversario.

I Nerazzurri ci provano con Lautaro Martínez, che calcia fuori da posizione defilata, e D'Ambrosio, che tira centrale sugli sviluppi di un'incursione a destra di Denzel Dumfries, messo in movimento da un volenteroso Edin Džeko. Sono sempre i tedeschi, però, a fare la partita. Onana dice di no a Thomas Müller, imbeccato da Sané, ma al 25' i padroni di casa vanno sotto.



Il fantastico controllo di Leroy Sane sull'azione che ha portato il Bayern Monaco in vantaggio sul campo dell'Inter AFP via Getty Images

Palla in profondità di Kimmich, Sanè taglia tra D'Ambrosio e Dumfries e deposita in rete dopo un controllo magnifico e dopo aver scartato anche il portiere. Un vantaggio meritato, che poco dopo potrebbe diventare 2-0, con tre occasioni nella stessa azione: Alphonso Davies trova la risposta di Onana, D'Ambrosio riesce a opporsi a Müller mentre Marcel Sabitzer spedisce fuori.



L'intervallo è quasi una liberazione per l'Inter, che nella ripresa sembra entrare in campo più convinta. Ancora D'Ambrosio, dopo un tiro deviato di Lautaro Martínez, si mette in evidenza ma calcia alto, poi ci prova Džeko ma la sua conclusione - su un pallone vagante - è centrale e non impensierisce Neuer. La formazione di Nagelsmann va vicinissima al raddoppio con un cross di Kimmich deviato da Alessandro Bastoni: Onana perde il pallone, ma il palo lo salva.

Il raddoppio, comunque, arriva sull'azione successiva, al minuto 66': triangolazione tra Sané e Mané, il portiere dell'Inter esce ma sul tiro-cross dell'ex attaccante del Manchester City la sfortunata autorete di D'Ambrosio fa capitolare i Nerazzurri.

Inzaghi decide quattro cambi in simultanea, ma è ancora Onana a evitare il peggio con un intervento su Mané. L'Inter potrebbe tornare in partita all'83', ma il "Tucu" Joaquín Correa si divora una chance incredibile su un pallone recuperato con caparbietà da Roberto Gagliardini.



Finisce 2-0 per il Bayern Monaco, che conferma la sua tradizione positiva nella giornata di apertura della UEFA Champions League (19 successi consecutivi); per l'Inter di Inzaghi, invece, è il terzo ko nelle ultime quattro gare ufficiali.

Formazioni :

Inter: Onana; D'Ambrosio, Škriniar (71' De Vrij), Bastoni (71' Dimarco); Dumfries (71' Darmian), Mkhitaryan, Brozović, Çalhanoğlu (81' Gagliardini), Gosens; Džeko (71' Correa), Lautaro Martínez All. Inzaghi



Bayern Monaco: Neuer; Pavard, De Ligt (75' Upamecano), Hernandez (84' Stanišić), Davies; Kimmich, Sabitzer (61' Goretzka); Coman (75' Gnabry), Müller, Sané (84' Musiala); Mané All. Nagelsmann