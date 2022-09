Le partite di martedì: vincono Paris, Man City e Real Madrid, Chelsea KO, pari Milan

Paris, Manchester City, Real Madrid, Dortmund, Benfica e Shakhtar vincono la prima gara della fase a gironi di UEFA Champions League, mentre la Dinamo Zagreb batte a sorpresa il Chelsea. Un punto a testa per Milan e Salzburg.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della prima giornata della fase a gironi 2022/23.

Gruppo E

Highlights: Dinamo Zagreb-Chelsea 1-0

Mislav Oršić segna il gol decisivo e permette alla Dinamo di affondare il Chelsea. Si tratta della prima sconfitta dei Blues contro una squadra croata, che si porta in vantaggio con una volata a rete di Oršić a inizio gara. La formazione di casa sfiora anche il raddoppio, ma Kepa devia il tiro di Stefan Ristovski sulla traversa. Il Chelsea è più aggressivo nel finale e colpisce un palo con Reece James, ma non c'è altro tempo per i campioni del 2021.

Highlights: Salzburg-Milan 1-1

Una gara divertente termina con un gol per parte. La partita inizia a ritmo sostenuto e la squadra di casa passa in vantaggio con Noah Okafor, che supera Fikayo Tomori e trafigge Mike Maignan. Il Milan pareggia grazie a una bella manovra collettiva coronata da Alexis Saelemaekers. Il secondo tempo manca un po' di brio. Uniche occasioni degne di nota: un tiro alto di Fernando e una conclusione di Rafael Leão deviata sul palo nei minuti di recupero.

Gruppo F

Highlights: Celtic-Real Madrid 0-3

I campioni in carica iniziano la difesa del titolo con un ottimo secondo tempo a Glasgow. Il Celtic va più vicino al gol prima dell'intervallo, quando un potente tiro di Callum McGregor si infrange contro il palo, ma i Blancos si ricompongono e segnano due gol in quattro minuti con Vinícius Júnior e Luka Modrić. Eden Hazard, entrato nel primo tempo al posto di Karim Benzema, firma il terzo gol da distanza ravvicinata dopo una bella manovra.

Highlights: Leipzig-Shakhtar Donetsk 1-4

Lo Shakhtar inizia al meglio la stagione grazie a una bella prestazione in Germania. Dopo aver contenuto il forcing iniziale dei padroni di casa, la squadra ucraina va vantaggio con Marian Shved, che sfrutta l'errore di Péter Gulácsi e insacca a porta vuota. I padroni di casa pareggiano con Mohamed Simakan, ma Shved firma immediatamente l'1-2 e Mykhaylo Mudryk fa tris coronando un perfetto contropiede. Lassina Traoré arrotonda il punteggio nel finale.

Gruppo G

Highlights: Sevilla - Man. City 0-4

Haaland prosegue l'ottimo avvio di stagione al City segnando una doppietta in una vittoria eclatante. Il norvegese raggiunge i nove gol in cinque partite a metà del primo tempo sfruttando un cross di Kevin de Bruyne e, dopo il raddoppio di Phil Foden prima del quarto d'ora della ripresa, segna di nuovo. Rúben Dias suggella la vittoria più netta della serata nei minuti di recupero.

Highlights: Dortmund -Copenhagen 3-0

I gol sul finire del primo tempo di Marco Reus e Raphaël Guerreiro spalancano la strada alla squadra tedesca, che vince comodamente. La terza rete di Jude Bellingham nel finale arrotonda il punteggio di una gara a senso unico, mentre il Copenhagen vede annullarsi un gol di Rasmus Falk per fuorigioco e subisce la sua prima sconfitta di sempre alla prima giornata.

Gruppo H

Highlights: Paris - Juventus 2-1

Mbappé segna una doppietta nei primi 22 minuti e apre la strada alla vittoria del Paris. L'attaccante francese trafigge Mattia Perin concludendo al volo dopo un assist a scavalcare di Neymar, poi raddoppia con un tiro di prima intenzione dopo una serie di passaggi da capogiro. Il subentrato Weston McKennie accorcia al 53' di testa, mentre Gianluigi Donnarumma nega il pareggio alla Juventus intervenendo su un'incornata di Dušan Vlahović.

Highlights: Benfica-M. Haifa 2-0

Due gol in cinque minuti nel secondo tempo bastano al Benfica per superare il Maccabi Haifa a Lisbona. I padroni di casa dominano nel primo tempo, ma è solo al 5' della ripresa che il pericoloso Rafa Silva insacca al volo dalla corta distanza su cross di Grimaldo. Cinque minuti dopo, lo stesso Grimaldo raddoppia con un tiro velenoso che supera Josh Cohen e si infila sotto la traversa.

