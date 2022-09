Tutti i Player of the Match della UEFA Champions League

La UEFA assegna il premio ufficiale Player of the Match, in collaborazione con PlayStation, dopo ogni partita di UEFA Champions League 2022/23 come riconoscimento ai migliori giocatori della più importante competizione europea per club.

Dopo ogni partita, gli osservatori tecnici UEFA decidono chi merita il premio di Player of the Match. Il trofeo ufficiale viene consegnato al miglior giocatore al termine della gara. Le squadre in grassetto sono quelle del giocatore scelto.

Fase a gironi

Prima giornata

06/09: Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0 – Arijan Ademi

06/09: Dortmund - Copenhagen 3-0 – Julian Brandt

06/09: Salzburg - AC Milan 1-1 – Alexis Saelemaekers

06/09: Celtic - Real Madrid 0-3 – Toni Kroos

06/09: Leipzig - Shakhtar 1-4 – Marian Shved

06/09: Sevilla - Man City 0-4 – Kevin De Bryune

06/09: Paris - Juventus 2-1 – Kylian Mbappé

06/09: Benfica - Maccabi Haifa 2-0 – Alejandro Grimaldo

07/09: Ajax - Rangers –

07/09: Frankfurt - Sporting CP –

07/09: Napoli - Liverpool –

07/09: Atlético - Porto –

07/09: Club Brugge - Leverkusen –

07/09: Barcelona - Plzeň –

07/09: Inter - Bayern –

07/09: Tottenham - Marseille

Seconda giornata

13/09: Plzeň - Inter –

13/09: Sporting CP - Tottenham –

13/09: Liverpool - Ajax –

13/09: Rangers - Napoli –

13/09: Porto - Club Brugge –

13/09: Leverkusen - Atlético –

13/09: Bayern - Barcelona –

13/09: Marseille - Frankfurt –

14/09: AC Milan - Dinamo Zagreb –

14/09: Shakhtar - Celtic –

14/09: Chelsea - Salzburg –

14/09: Real Madrid - Leipzig –

14/09: Man City - Dortmund –

14/09: Copenhagen - Sevilla –

14/09: Juventus - Benfica –

14/09: Maccabi Haifa - Paris –

Terza giornata

04/10: Bayern - Plzeň –

04/10: Marseille - Sporting CP –

04/10: Liverpool - Rangers –

04/10: Ajax - Napoli –

04/10: Porto - Leverkusen –

04/10: Club Brugge - Atlético –

04/10: Inter - Barcelona –

04/10: Frankfurt - Tottenham –

05/10: Salzburg - Dinamo Zagreb –

05/10: Leipzig - Celtic –

05/10: Chelsea - AC Milan –

05/10: Real Madrid - Shakhtar –

05/10: Man City - Copenhagen –

05/10: Sevilla - Dortmund –

05/10: Juventus - Maccabi Haifa –

05/10: Benfica - Paris –

Quarta giornata

11/10: Copenhagen - Man City –

11/10: Maccabi Haifa - Juventus –

11/10: Dinamo Zagreb - Salzburg –

11/10: AC Milan - Chelsea –

11/10: Shakhtar - Real Madrid –

11/10: Celtic - Leipzig –

11/10: Dortmund - Sevilla –

11/10: Paris - Benfica –

12/10: Napoli - Ajax –

12/10: Atlético - Club Brugge –

12/10: Rangers - Liverpool –

12/10: Leverkusen - Porto –

12/10: Barcelona - Inter –

12/10: Plzeň - Bayern –

12/10: Tottenham - Frankfurt –

12/10: Sporting CP - Marseille –

Quinta giornata

25/10: Salzburg - Chelsea –

25/10: Sevilla - Copenhagen –

25/10: Dinamo Zagreb - AC Milan –

25/10: Celtic - Shakhtar –

25/10: Leipzig - Real Madrid –

25/10: Dortmund - Man City –

25/10: Paris - Maccabi Haifa –

25/10: Benfica - Juventus –

26/10: Club Brugge - Porto –

26/10: Inter - Plzeň –

26/10: Napoli - Rangers –

26/10: Ajax - Liverpool –

26/10: Atlético - Leverkusen –

26/10: Barcelona - Bayern –

26/10: Tottenham - Sporting CP –

26/10: Frankfurt - Marseille –

Sesta giornata

01/11: Porto - Atlético –

01/11: Leverkusen - Club Brugge –

01/11: Liverpool - Napoli –

01/11: Rangers - Ajax –

01/11: Bayern - Inter –

01/11: Plzeň - Barcelona –

01/11: Sporting CP - Frankfurt –

01/11: Marseille - Tottenham –

02/11: Real Madrid - Celtic –

02/11: Shakhtar - Leipzig –

02/11: Chelsea - Dinamo Zagreb –

02/11: AC Milan - Salzburg –

02/11: Man City - Sevilla –

02/11: Copenhagen - Dortmund –

02/11: Juventus - Paris –

02/11: Maccabi Haifa - Benfica –

Date nella fase a eliminazione diretta

Sorteggio ottavi: 7 novembre

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Sorteggio quarti e semifinali: 17 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023