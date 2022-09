Prima giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 continua mercoledì con una serie di partite molto appetitose.

Mercoledì 7 settembre

Non molte squadre hanno avuto la meglio sul Liverpool nelle ultime quattro stagioni, ma i Reds hanno giocato a Napoli due volte e non hanno mai vinto né segnato. Il recente 9-0 sul Bournemouth in Premier League dà fiducia alla squadra inglese, che spera di andare a segno per la prima volta al terzo tentativo, ma l'undici di Luciano Spalletti – trascinato dall'entusiasmante Victor Osimhen – è sempre molto pericoloso.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Liverpool è diventato il primo club inglese a vincere tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League.

Alfred Schreuder ha il difficile compito di sostituire Erik ten Hag all'Ajax, che deve anche far fronte a una serie di partenze illustri. Tuttavia, ci sono stati anche arrivi: non ultimo Calvin Bassey, finalista in UEFA Europa League con i Rangers la scorsa stagione. Il difensore conosce meglio di tutti la pericolosità della formazione scozzese, che in questa stagione ha già eliminato il PSV agli spareggi. Giovanni van Bronckhorst, tecnico dei Rangers, ci riproverà contro un'altra squadra della sua nazione.

Lo sapevi?

Per la prima volta, l'Ajax ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi la scorsa stagione. Era dal 1995/96 che non si classificava primo.

I Rangers in Champions League 2021/22: lo splendido gol di Miller

"Affrontiamo la squadra dei nostri sogni", ha commentato il centrocampista Jan Sýkora del Plzeň. Ma fronteggiare un attacco guidato da Robert Lewandowski non sarà piuttosto un incubo? Il polacco è partito alla grande in Spagna e, nonostante i 34 anni compiuti ad agosto, non mostra segni di rallentamento, con 41 gol nelle ultime 34 gare di Champions League.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Barcellona non è riuscito a superare la fase a gironi per la prima volta dal 2000/01.

Il Bayern potrebbe rimpiangere molto la partenza di Lewandowski, ma avendo già segnato cinque, sei e sette gol nelle prime partite della stagione, non sembra proprio in difficoltà in attacco. Con il Barcellona prossimo avversario nel Gruppo C, Julian Nagelsmann è alla disperata ricerca di un successo in Italia. "È un girone molto impegnativo e ricco di sfide - ha commentato -. Dobbiamo essere pronti fin da subito". Ma anche l'Inter, imbattuta in casa da nove partite, sarà pronta.

Lo sapevi?

Il Bayern è stato la squadra più prolifica della scorsa fase a gironi con 22 gol.

Lewandowski: grandi gol al Bayern

La finale di Champions League 2019 è un lontano ricordo per gli Spurs, che la scorsa stagione sono addirittura usciti alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Tuttavia, ci sono chiari segnali di miglioramento con Antonio Conte, di cui i media britannici apprezzano la rosa più completa e ampia. L'ottimo inizio di stagione conferma questo pensiero, ma il Marsiglia è ancora imbattuto e sarà un buon banco di prova.

Lo sapevi?

Il Marsiglia non supera questo turno dal 2011/12, con 11 sconfitte nelle 12 partite successive della fase a gironi.

Ci sono volute quattro giornate per la prima vittoria in campionato del Francoforte, ma poco importa se riuscirà a percorrere un cammino simile a quello della scorsa stagione, conclusasi con la vittoria della UEFA Europa League. Filip Kostić è partito ma è arrivato Mario Götze, mentre Daichi Kamada offre sempre più creatività. Lo Sporting CP ha avuto un inizio simile in Portogallo e i gol di Pedro Gonçalves sono bastati solo ad assicurare sette punti in cinque partite.

Lo sapevi?

Lo Sporting CP ha centrato le sue vittorie più ampie in casa (4-0) e in trasferta (4-1) nelle due gare consecutive della scorsa fase a gironi contro il Beşiktaş.

Tutti i gol del Frankfurt in Europa League 2021/22

Anche Atleti e Porto hanno subito battute d'arresto in avvio di stagione – rispettivamente contro Villarreal e Rio Ave – ma entrambe sanno come accendersi in Champions League. Le formazioni si sono affrontate due volte la scorsa stagione, con un 3-1 per i colchoneros in trasferta (erano sotto per 1-0 dopo 89 minuti), uno 0-0 casalingo e tanti cartellini rossi quanti gol in due partite.*

Lo sapevi?

Il Porto partecipa alla fase a gironi di Champions League per la 26ª volta, come il Bayern. Solo Barcellona e Real Madrid hanno fatto meglio (27).

Dopo la partenza di Schreuder l'Ajax, il Bruges è stato affidato a Carl Hoefkens, che sembra a suo agio nel ruolo di primo allenatore. In attacco, Ferran Jutglà, prodotto del vivaio dell'Espanyol, si è già messo in luce e potrebbe impensierire un Leverkusen che ha evidenziato più volte lacune difensive nel 2022/23.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Club Brugge è diventato la prima squadra in assoluto a subire quattro o più gol in quattro partite consecutive di Champions League.