Prima giornata di Champions League: anteprima partita per partita

La fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 inizia questa settimana con una serie di partite molto appetitose.

Gioca a Predictor Champions League

Martedì 6 settembre

Quale modo migliore di tornare nella competizione dopo cinque anni di una gara casalinga contro il Real Madrid, vincitore di cinque delle ultime nove Champions League? I Bhoys, reduci dal 9-0 di agosto sul Dundee United, sono anche molto ottimisti, ma non sarà troppo? "Penso che possiamo batterli", ha dichiarato Kyogo Furuhashi: musica per le orecchie dei suoi tifosi!

Lo sapevi?

Il Real Madrid ha sempre superato la fase a gironi di Champions League.

Tutti i gol del Real Madrid in Champions League 2021/22

I Blues di Thomas Tuchel cercano un po' di costanza dopo un'avvio di stagione altalenante, ma ci sono sicuramente trasferte più semplici – basta chiedere al Tottenham. Il vivaio della Dinamo continua a sfornare giovani talenti (da tenere d'occhio il centrocampista Martin Baturina) e la squadra è molto prolifica in attacco, soprattutto in casa: allo Stadion Maksimir, è imbattuta da 18 partite tra tutte le competizioni, con 15 vittorie e tre pareggi.*

Lo sapevi?

Mateo Kovačić del Chelsea ha trascorso sei anni alla Dinamo e aveva appena 16 anni e 198 giorni quando ha segnato all'esordio nel 2010.

Erling Haaland ha già segnato 27 reti in sole 25 gare delle competizioni UEFA per club con Molde, Salisburgo e Dortmund, e il trasferimento in Inghilterra sembra non aver offuscato il suo fiuto del gol. Il Siviglia è sempre una squadra da non sottovalutare in Europa, ma Haaland e compagni potrebbero approfittare di una difesa che si sta ancora adattando dopo alcune partenze importanti.

Lo sapevi?

Josep Guardiola ha raggiunto le semifinali di Champions League per la nona volta la scorsa stagione, superando il precedente record di José Mourinho.

Haaland: tutti gol con il Dortmund in Champions League

"Siamo qui per dare battaglia, giocare bene e regalare una bella esperienza ai tifosi", ha commentato Jess Thorup, allenatore del Copenaghen. Il Dortmund ha il vantaggio di giocare davanti al famoso 'Muro Giallo', ma a parte la clamorosa sconfitta del mese scorso contro il Brema (perdendo dopo un vantaggio per 2-0 fino all'89') sembra reggere bene alla partenza di Haaland. Sébastien Haller è al momento assente, ma il neoacquisto Karim Adeyemi ha fatto bene nella scorsa fase a gironi con il Salisburgo.*

Lo sapevi?

Il Copenaghen è l'unico club danese ad aver raggiunto gli ottavi di finale della competizione.

Adeyemi è stato uno dei tanti giocatori chiave che quest'estate hanno lasciato i campioni d'Austria, che però sono una macchina ben oliata e riescono a sopperire ai cambi di organico. Fernando, prelevato dallo Shakhtar, ha fatto il pieno di gol e metterà sicuramente alla prova la difesa del Milan. I rossoneri, dal canto loro, hanno rivinto il campionato dopo 11 anni: ora, la sfida è tornare ai livelli che gli competono nella massima competizione europea.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Salisburgo è diventato la prima squadra austriaca a raggiungere la fase a eliminazione diretta di Champions League.

Niente è come ritrovare la tua ex squadra poche settimane dopo averla lasciata. Ángel Di María ha trascorso sette stagioni di successo a Parigi prima di firmare con la Juventus quest'estate, ricevendo una standing ovation quando è uscito dal campo per l'ultima volta a maggio. L'argentino potrebbe non ricevere un'accoglienza così calorosa martedì, quando affronterà una squadra che si sta dimostrando molto vivace in attacco con il nuovo allenatore Christophe Galtier.

Lo sapevi?

Nella scorsa fase a gironi, Kylian Mbappé ha festeggiato la sua 50esima partita di Champions League diventando l'undicesimo giocatore a segnare 20 gol in trasferta. Raggiungendo questo totale in sole 23 partite, ha fatto meglio dei 10 giocatori che lo avevano preceduto.

Guarda tutti i gol di Di María in Champions League con il Paris

Christopher Nkunku ha suscitato molto interesse quest'estate dopo aver totalizzato 35 gol e 20 assist fra tutte le competizioni con il Lipsia la scorsa stagione. Eppure, il Giocatore della Stagione 2021/22 in Bundesliga è rimasto al club e sembra aver ripreso da dove aveva finito; piuttosto, i problemi della squadra tedesca sono stati in difesa. Lo Shakhtar, che gioca a Kiev a causa della guerra in Ucraina, è sempre una mina vagante e arriva alla prima giornata dopo aver disputato solo tre partite in stagione.

Lo sapevi?

Lo Shakhtar ha raggiunto la fase a gironi per la 17esima volta ma non l'ha mai superata in 12 delle 16 stagioni precedenti, comprese le ultime quattro.

L'ultima partecipazione del Maccabi Haifa nella fase a gironi nel 2009/10 si è conclusa con zero gol e zero punti, ma spesso ci si dimentica che cinque sconfitte sono state per 1-0. È improbabile che la stagione 2022/23 sia così parsimoniosa, come dimostra lo straordinario 5-4 complessivo sul Crvena zvezda agli spareggi. Il Benfica, però, potrebbe non disdegnare una partita aperta, avendo segnato in media circa tre gol a partita e vinto otto gare a inizio stagione.*

Lo sapevi?

Il Maccabi Haifa è stato la prima squadra israeliana a qualificarsi alla fase a gironi di Champions League, debuttando nel 2002/03.

Hai scelto la tua squadra Fantasy?

Mercoledì 7 settembre

Non molte squadre hanno avuto la meglio sul Liverpool nelle ultime quattro stagioni, ma i Reds hanno giocato a Napoli due volte e non hanno mai vinto né segnato. Il recente 9-0 sul Bournemouth in Premier League dà fiducia alla squadra inglese, che spera di andare a segno per la prima volta al terzo tentativo, ma l'undici di Luciano Spalletti – trascinato dall'entusiasmante Victor Osimhen – è sempre molto pericoloso.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Liverpool è diventato il primo club inglese a vincere tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League.

Alfred Schreuder ha il difficile compito di sostituire Erik ten Hag all'Ajax, che deve anche far fronte a una serie di partenze illustri. Tuttavia, ci sono stati anche arrivi: non ultimo Calvin Bassey, finalista in UEFA Europa League con i Rangers la scorsa stagione. Il difensore conosce meglio di tutti la pericolosità della formazione scozzese, che in questa stagione ha già eliminato il PSV agli spareggi. Giovanni van Bronckhorst, tecnico dei Rangers, ci riproverà contro un'altra squadra della sua nazione.

Lo sapevi?

Per la prima volta, l'Ajax ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi la scorsa stagione. Era dal 1995/96 che non si classificava primo.

I Rangers in Champions League 2021/22: lo splendido gol di Miller

"Affrontiamo la squadra dei nostri sogni", ha commentato il centrocampista Jan Sýkora del Plzeň. Ma fronteggiare un attacco guidato da Robert Lewandowski non sarà piuttosto un incubo? Il polacco è partito alla grande in Spagna e, nonostante i 34 anni compiuti ad agosto, non mostra segni di rallentamento, con 41 gol nelle ultime 34 gare di Champions League.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Barcellona non è riuscito a superare la fase a gironi per la prima volta dal 2000/01.

Il Bayern potrebbe rimpiangere molto la partenza di Lewandowski, ma avendo già segnato cinque, sei e sette gol nelle prime partite della stagione, non sembra proprio in difficoltà in attacco. Con il Barcellona prossimo avversario nel Gruppo C, Julian Nagelsmann è alla disperata ricerca di un successo in Italia. "È un girone molto impegnativo e ricco di sfide - ha commentato -. Dobbiamo essere pronti fin da subito". Ma anche l'Inter, imbattuta in casa da nove partite, sarà pronta.

Lo sapevi?

Il Bayern è stato la squadra più prolifica della scorsa fase a gironi con 22 gol.

Lewandowski: grandi gol al Bayern

La finale di Champions League 2019 è un lontano ricordo per gli Spurs, che la scorsa stagione sono addirittura usciti alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Tuttavia, ci sono chiari segnali di miglioramento con Antonio Conte, di cui i media britannici apprezzano la rosa più completa e ampia. L'ottimo inizio di stagione conferma questo pensiero, ma il Marsiglia è ancora imbattuto e sarà un buon banco di prova.*

Lo sapevi?

Il Marsiglia non supera questo turno dal 2011/12, con 11 sconfitte nelle 12 partite successive della fase a gironi.

Il Francoforte ha iniziato di nuovo in sordina in Germania, ma poco importa se riuscirà a percorrere un cammino simile a quello della scorsa stagione, conclusasi con la vittoria della UEFA Europa League. Filip Kostić è partito ma è arrivato Mario Götze, mentre Daichi Kamada offre sempre più creatività. Lo Sporting CP ha avuto un inizio simile in Portogallo e i gol di Pedro Gonçalves sono bastati solo ad assicurare quattro punti in altrettante partite.*

Lo sapevi?

Lo Sporting CP ha centrato le sue vittorie più ampie in casa (4-0) e in trasferta (4-1) nelle due gare consecutive della scorsa fase a gironi contro il Beşiktaş.

Tutti i gol del Frankfurt in Europa League 2021/22

Anche Atleti e Porto hanno subito battute d'arresto in avvio di stagione – rispettivamente contro Villarreal e Rio Ave – ma entrambe sanno come accendersi in Champions League. Le formazioni si sono affrontate due volte la scorsa stagione, con un 3-1 per i colchoneros in trasferta (erano sotto per 1-0 dopo 89 minuti), uno 0-0 casalingo e tanti cartellini rossi quanti gol in due partite.*

Lo sapevi?

Il Porto partecipa alla fase a gironi di Champions League per la 26ª volta, come il Bayern. Solo Barcellona e Real Madrid hanno fatto meglio (27).

Dopo la partenza di Schreuder l'Ajax, il Bruges è stato affidato a Carl Hoefkens, che sembra a suo agio nel ruolo di primo allenatore. In attacco, Ferran Jutglà, prodotto del vivaio dell'Espanyol, si è già messo in luce e potrebbe impensierire un Leverkusen che ha evidenziato più volte lacune difensive nel 2022/23.

Lo sapevi?

La scorsa stagione, il Club Brugge è diventato la prima squadra in assoluto a subire quattro o più gol in quattro partite consecutive di Champions League.

*Salvo aggiornamenti nel fine settimana