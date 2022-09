Prima giornata di UEFA Champions League: cosa guardare mercoledì

La UEFA Champions League prosegue mercoledì con le prime partite dei Gruppi da A a D.

UEFA.com seleziona alcuni temi caldi in vista delle gare di apertura.

Scegli la tua squadra Fantasy!

6 settembre

Gruppo E: Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0, Salzburg - AC Milan 1-1

Gruppo F: Celtic - Real Madrid 0-3, Leipzig - Shakhtar 1-4

Gruppo G: Sevilla - Man City 0-4, Dortmund - Copenhagen 3-0

Gruppo H: Paris - Juventus 2-1, Benfica - Maccabi Haifa 2-0

7 settembre

Gruppo A: Ajax - Rangers, Napoli - Liverpool

Gruppo B: Atlético - Porto, Club Brugge - Leverkusen

Gruppo C: Inter - Bayern, Barcelona - Plzeň

Gruppo D: Frankfurt - Sporting CP, Tottenham - Marseille

Cosa guardare

Bayern e Inter aprono il "girone della morte"

Julian Nagelsmann non ha avuto dubbi dopo il sorteggio del Bayern contro Inter, Barcellona e Plzeň nel Gruppo C: "Sicuramente è il girone più impegnativo", ha affermato l'allenatore dei campioni di Germania. Tuttavia, crede che la sua squadra possa essere all'altezza di qualsiasi sfida: "Penso che possiamo arrivare primi".

Il Bayern ha segnato 20 gol nelle prime quattro partite ufficiali in Germania e il neoacquisto Sadio Mané ha cercato di non far rimpiangere troppo Robert Lewandowski. L'Inter di Simone Inzaghi, però, non farà da sparring partner: seconda classificata in Serie A la scorsa stagione, ha attaccanti di livello come Edin Džeko, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, anche se quest'ultimo è infortunato.

Il gol della vittoria di Antonio Čolak (Rangers) contro il PSV

Rangers di nuovo in campo

Secondi classificati in UEFA Europa League la scorsa stagione, i Rangers tornano alla fase a gironi di UEFA Champions League dopo 12 anni e affrontano una dura prova in casa dell'Ajax, che ha vinto tutte e sei le partite del girone nel 2021/22. Dopo la partenza di Erik ten Hag, la squadra olandese è in fase di rinnovo con il nuovo allenatore Alfred Schreuder, ma le cinque vittorie su cinque in Eredivisie, i 16 gol segnati e i soli tre subiti suggeriscono che rimane un'avversaria formidabile.

"Dobbiamo giocare come sempre", ha detto l'allenatore dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst. La sua squadra ha vinto 1-0 in casa del PSV Eindhoven al ritorno degli spareggi ma è reduce dalla sconfitta di sabato per 4-0 nel derby contro il Celtic. "Dobbiamo continuare a fidarci dei giocatori perché in passato ci siamo ripresi da pesanti sconfitte e dobbiamo rifarlo".

Quando si gioca la fase a gironi di UEFA Champions League? Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Lewandowski: grandi gol con il Bayern

Altri spunti e giornate successive

• La posta nel Gruppo C si alzerà ulteriormente alla seconda giornata, quando Robert Lewandowski tornerà ad affrontare il Bayern con il Barcellona. Il giorno dopo, Haaland incontrerà il Dortmund con il City.

• Alla terza giornata, Anfield ospiterà il primo doppio confronto tra Liverpool e Rangers che, sorprendentemente, non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA.

• Con Cristiano Ronaldo assente dalla fase a gironi, Lionel Messi ha la possibilità di colmare il divario di 15 gol che lo separa dal suo rivale di lunga data nella classifica marcatori di tutti i tempi. Sotto di loro, Lewandowski e Karim Benzema iniziano la stagione 2022/23 appaiati a 86 gol.