Sorteggio fase a gironi di Champions League: Milan-Chelsea, Inter-Bayern, Napoli-Liverpool e Juve-PSG

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League si è svolto giovedì a Istanbul (Turchia) e ha decretato una serie di sfide molto interessanti come quelle tra Milan e Chelsea (Gruppo E), Inter, Bayern e Barcellona (Gruppo C), Napoli e Liverpool (Gruppo A) e Juventus e Paris (Gruppo H).

Il calendario definitivo sarà confermato al più presto.

Sorteggio fase a gironi di Champions League

Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppo B: Porto, Atlético, Leverkusen, Club Brugge

Gruppo C: Bayern München, Barcelona, Inter, Viktoria Plzeň

Gruppo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting CP, Marseille

Gruppo E: AC Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo

Gruppo F: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Gruppo G: Manchester City, Sevilla, Dortmund, Copenhagen

Gruppo H: Paris, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Quando si gioca la fase a gironi di Champions League?

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Sorteggio ottavi di finale: 7 novembre

Calendario e sorteggi dell'edizione 2022/23

Qual era la procedura di sorteggio?

Le squadre erano suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA per club. Quindi, è stata estratta una squadra per fascia fino a formare otto gironi, A–H. Erano previste alcune limitazioni: nessuna squadra poteva essere sorteggiata contro una della stessa federazione; inoltre, le squadre della stessa federazione erano abbinate in modo che giocassero in serate diverse.

Dove si gioca la finale di Champions League 2023? La finale di Champions League 2022/23 si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva della UEFA.