Sorteggio fase a gironi Champions League: terza fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre in terza fascia per il sorteggio del 25 agosto per la fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23.

Tre ex vincitrici della Champions League/Coppa dei Campioni tra le squadre in terza fascia dove ci sono anche tante possibili rivelazioni.

Dortmund (GER)

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 19°

Come si è qualificato: secondo in Bundesliga

Passata stagione: fase a gironi (spareggi fase a eliminazione diretta Europa League)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1996/97)

Salzburg (AUT)

Ranking UEFA: 21°

Come si è qualificato: campione d'Austria

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-8tot. contro Bayern)

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2021/22)

Shakhtar (UKR)

Ranking UEFA: 22°

Come si è qualificato: campione d'Ucraina

Passata stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2010/11)

Inter (ITA)

Ranking UEFA: 23°

Come si è qualificato: seconda Serie A

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-2tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1963/64, 1964/65, 2009/10)

2021/22: l'Inter non è riuscita a difendere il titolo in Serie A, arrivando a due punti dai campioni d'Italia del Milan. La squadra di Simeone Inzaghi tuttavia ha chiuso la passata stagione con un titolo avendo battuto la Juventus in finale di Coppa Italia. Nel ritorno degli ottavi i nerazzurri avevano persino battuto 1-0 ad Anfield i futuri finalisti ma questo risultato non è bastato a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata.

Napoli (ITA)

Il Napoli è stat eliminato dal Barcellona in Europa League UEFA via Getty Images

Ranking UEFA: 25°

Come si è qualificato: terzo in Serie A

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (1990/91, 2011/12, 2016/17, 2019/20)

2021/22: il Napoli è stato inarrestabile nella prima parte della stagione dove era saldamente al comando della Serie A con otto vittorie nelle prime otto partite. La formazione di Luciano Spalletti ha proseguito su questa strada fino a metà novembre quando la prima sconfitta in campionato, contro l'Inter, ne ha condizionato la corsa. In Europa League ha superato il Gruppo C ma agli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stato battuto dal Barcellona con molti rimpianti. I partenopei si sono parzialmente riscattati arrivando al terzo posto davanti la Juventus e qualificandosi in Champions League.

Benfica (POR)

Ranking UEFA: 27°

Come si è qualificato: terzo in Portogallo, vincitore spareggi

Passata stagione: quarti di finale (S 4-6tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1960/61, 1961/62)

Sporting CP (POR)

Ranking UEFA: 28°

Come si è qualificato: secondo in Portogallo

Passata stagione: ottavi di finale (S 0-5tot. contro Man. City)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1982/83)

Leverkusen (GER)

Il cammino del Leverkusen in Europa League si è interrotto contro l'Atalanta Getty Images

Ranking UEFA: 30°

Come si è qualificato: terzo in Bundesliga

Passata stagione: ottavi di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2001/02)